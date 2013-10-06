Олимпийский огонь отправился из Афин в Москву

Прибытие чартерного рейса делегации оргкомитета "Сочи 2014" ожидается в московском международном аэропорту "Внуково-3" в 13.15 по Киеву. Брендированный AirbusA320 отправится в Москву рейсом SU 7101. Олимпийскому огню в самолете определен целый ряд кресел в конце пассажирского салона, сообщает РИА Новости.

Огонь был торжественно передан российской стороне в субботу на церемонии, состоявшейся на беломраморном стадионе "Панатинаикос" в столице Греции. Из Внуково пламя будет доставлено на Красную площадь кортежем байкеров.

7 октября в столице России стартует самая масштабная из национальных эстафет олимпийского огня в истории, которая пройдет через 2900 населенных пунктов страны, продлится 123 дня, преодолев более 65 тысяч километров, и завершится 7 февраля 2014 года в Сочи, в день открытия Игр.