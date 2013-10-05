Кличко победил Поветкина

В Москве завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором украинец Владимир Кличко победил россиянина Александра Поветкина в бою, продлившемся все 12 раундов - по очкам.

Как передает корреспондент УНИАН, украинец защищал в этом бою титулы чемпиона сразу по четырем версиям - WBA, WBO, IBF и IBO.

В начале боя Поветкин постоянно пытался сблизиться с соперником, не давая ему действовать на дистанции. Постоянные захваты явно нервировали украинца, но периодически он находил возможность нанести удар. Впрочем, Поветкин также, хоть и редко атаковал, но точно.

К концу пятого раунда преимущество Кличко стало заметным. Поветкин все чаще пропускал удары, но еще вполне мог переломить ситуацию. Более того, россиянин избирал очень простые ходы, не пытаясь удивить соперника тактическими заготовками. Поветкин предпочитал силовую борьбу, что никак не могло принести ему успех.

А в седьмом раунде Кличко трижды отправил соперника в нокдаун. Правда, Поветкин дотерпел до конца раунда, не позволив завершить бой уже в этот момент.

Что любопытно, перерыв пошел на пользу Поветкину, который держался на протяжении последующих раундов. А в 11-м раунде Кличко и вовсе пропустил несколько чуствительных ударов от соперника.

В итоге, бой закончился победой Кличко по очкам единогласным решением судей.

Таким образом, Владимир Кличко защитил титул чемпиона мира.

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