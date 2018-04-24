Украина в еврокубках: хуже, чем вчера

В среду и четверг украинцы получили абсолютно разные эмоции. Если «Шахтер» предстал достойной командой на фоне английского гранда «Манчестер Юнайтед», то «Днепру» и «Черноморцу» явно не хватило чего-то особенного – эмоций, желания сыграть через не могу, и, может, удачи. Ну, и, уже, чуть ли не по традиции, обескуражило своей безвольностью киевское «Динамо». Команда, которая уверенно выиграл первый тайм, после перерыва вышла на поле совершенно изменившейся, отрешенной от всего, что происходит вокруг, немотивированной. А быстро пропустив первый гол, так и не смогла понять, что опасность близка, позволив сопернику атаковать свои ворота до самого финального свистка. Пока австрийцы не забили так нужный им второй гол...

«Шахтер» равняется на грандов

У донецкого клуба этот год проходит под знаком больших перемен. Ушедшая в летнее межсезонье из команды целая группа лидеров была заменена на молодых и перспективных игроков с южноамериканского рынка. Что, впрочем, полностью вписывается в концепцию донецкого клуба. Мирча Луческу уже много лет делает ставку на бразильцев и еще ни разу не прогадал по-крупному. Так или иначе, все новички команды обязательно со временем проявляли себя. В этом же году ситуация особенно драматична с учетом количества изменений в составе.

Впрочем, Мистер не паникует, а состав формирует, в основном, из... оставшихся старых игроков. Тех, кто раньше, по большей части, сидели на скамейке запасных. Но даже там, лишь изредка выходя на поле, получили такой необходимый опыт матчей Лиги чемпионов, пропитались атмосферой этого турнира. Не стала исключением и игра в Донецке с «Манчестер Юнайтед». Луческу выпустил полузащитника Фернандо, который хорошо проявил себя в стартовом матче нынешней Лиги чемпионов в Сан-Себастьяне против «Реал Сосьедада» (2:0).

И это было исключением из правил. К примеру, Бернард, который накануне получил вызов в сборную Бразилии, вышел только в компенсированное время, толком так и не успев ничего показать. И это – при том, что Бернард – потенциально самый лучший исполнитель в команде по таким критериям как индивидуальное мастерство и владение мячом. А в английской прессе перед игрой его называли самым опасным футболистом в составе соперника. В остальном румын делает ставку исключительно на проверенных бойцов.

Впрочем, у МЮ перестройка похлеще «Шахтера» - в связи с уходом тренера. Сэр Алекс Фергюссон, ставший целой эпохой в истории манчестерского клуба, приучил болельщиков не только к своему присутствию на тренерском мостике, но и к неизменным успехам, которые на протяжении многих лет болельщики манкунианцев ассоциировали, в том числе, и с именем наставника. Сейчас же, отличный подбор игроков, налаженные годами игровые связи, и... самый худший старт за 24 года, 12-е место в турнирной таблице. Как следствие, уже слышатся призывы к отставке Дэвида Мойеса. Но МЮ, как солидный клуб, известен своей консервативностью. Никто не будет рубить с плеча. И, главное, – Мойеса рекомендовал сам сэр Алекс. Кто же осмелится так быстро выгнать ставленника самого Фергюссона?.. Пока же специалист осваивается на новом для него месте, которое назвать «своим» нельзя никак. Для этого потребуются годы кропотливой тяжелой работы и существенное повышение квалификации. Своему месту он еще пока не соответствует.

Если англичане считали сама опасным в составе «Шахтера» Бернарда, то для украинской стороны главной неожиданностью было отсутствие на поле Уэйна Руни. Лучший игрок сентября в МЮ, забивавший в каждом матче, не сумел сыграть в Донецке. На предигровой тренировке звезда сборной Англии вроде как получил травму.

Главной проблемой манчестерского клуба в этом сезоне, по мнению специалистов, являются престарелые звезды – Рио Фердинанд и Неманья Видич. Возрастные игроки оборонительного плана явно не успевают за скоростными соперниками. И их медленностью пользуются соперники. Кстати, матч с «Шахтером» это наглядно показал. Мойес в Донецке не рискнул выпустить Фердинанда, доверившись молодому и неопытному Смоллингу, а Видич в итоге допустил голевую ошибку, выбив мяч прямо на ногу Тайсону, забившему гол и отнявшему у англичан победу - 1:1.

Учитывая проблемы обеих команд, немудрено, что это был очень закрытый матч, который отчасти напомнил игру сборных Украина – Англия. По принципу, лучше синица в руке. Обе команды устраивала ничья, учитывая победу в стартовом туре. А «Шахтер», пропустив в самом начале, был настойчив и заслуженно отыгрался.

Эти же команды будут завершать групповой турнир. Но в декабре будет уже совершенно другой «Шахтер» и другой «Манчестер». И те, и те должны прибавлять. «Шахтер» - за счет более активного вливания в клуб новичков, а МЮ – за счет адаптации Мойеса. Впрочем, это как раз процесс очень болезненный. Прийти после Фергюссона было бы очень сложно любому, самому маститому специалисту. И проблема даже не столько в самом Мойесе. Это МЮ должен привыкнуть к Мойесу. Часы назад не идут, и время Фергюссона уже не вернется.

Наконец, что касается турнирных перспектив, то результат – однозначно положительный для «Шахтера». 4 очка в 2 играх команда набрала в равной группе, где все команды так или иначе будут терять баллы.

«Динамо» не изменяет дурным привычкам

По меткому замечанию российского телекомментатора Василия Уткина, Лига Европы – как второй день свадьбы. А учитывая то, что Лига чемпионов идет два дня – во вторник и среду, то, получается, уже третий. Когда время наслаждений сменяется жутким похмельем, временем потребностей. Тут уже не до изысков. Рассольчика бы. В смысле, играет второй эшелон. Крепкие середняки, и не более того.

К сожалению, с каждым проведенным в этом сезоне матчем, в столь сомнительную компанию все больше и больше вливается киевское «Динамо». И игра с венским «Рапидом» - очередное тому подтверждение. Точнее – очередной провал. После первого тайма киевская команда вела в счете 2:0, и казалось, что уже ничто не помешает киевлянам одержать столь редкую по нынешним временам и необходимую с психологической точки зрения победу. Но, пропустили гол в самом начале второго тайма, не сумели перестроиться, нервно по стилю и отвратительно по содержанию провели весь тайм. А потом, в компенсированное арбитром время, умудрились потерять победу, позволив австрийцам расстрелять Коваля с расстояния меньше, чем 10 метров — 2:2. Как говорил год назад, перед своим увольнением из «Динамо» российский специалист Валерий Газзаев – «у нас все плохо». За год, кажется, стало еще хуже.

Поразил вчера и Олег Блохин. Нет, тем, что он даже не задумывается об отставке и гонит эти мысли прочь, не говоря ничего подобного вслух – этим он уже не удивляет. Действительно, с какой это стати он должен добровольно уходить со своего места, жертвуя зарплатой? Вы бы пожертвовали такими деньжищами? В подобных случаях инициативу принято проявлять руководству клуба и выплачивать компенсацию. Так вот, Блохин поразил другим. К традиционному набору отговорок, по типу «не фарт», или «судьи помешали», добавился новый аргумент – «купили не тех игроков». Конечно, не так прямо, обтекаемо: «Может быть, не всегда угадываем с покупкой. Или покупками». Но суть то от этого не меняется. А, главное, - эта фраза лишний раз свидетельствует о том, что в команде далеко не все в порядке с психологией, откуда и идут результаты.

Так называемый «нервяк» (чисто футбольный термин) уже набил оскомину болельщикам. В последние месяцы это слово в контексте про «Динамо» не упоминает только ленивый. Вместе с тем, этот результат – уже не шок, и не сенсация. Результат матча в Вене лег в логическую цепочку последних матчей. Ничего нового, существенного команда не показывает. Более того, в последних матчах «Динамо» регулярно пропускает не менее 2 мячей. Что Блохин может им дать, кроме эмоций? По-прежнему, непонятно. Никакой тренерской мысли, тактики, наигранных отработанных комбинаций, слаженной игры, стандартов – ничего нет и в помине. Все строится на индивидуальном мастерстве игроков. А ведь болельщики начинают привыкать к такому «Динамо». И это, возможно, самое плохое, что может быть. Чувство безысходности. Любопытно, когда это поймет президент клуба?

Отдельно – про игроков. Точнее одного – Мбокани, который уже хочет уходить из клуба. А ведь он всего пару раз не вышел в основном составе на матчи команды. И что? Тот же Бернар, реальный игрок сборной Бразилии и «Шахтера» спокойно сидит на скамейке. Хотя выход в матче с МЮ в компенсированное время мог бы расценить чуть ли не как оскорбление. Но ничего – продолжает работать.

У киевлян же пока ситуация такова, что с выходом в плей-офф даже из этой группы будут огромные проблемы. Хотя еще месяц назад, после жеребьевки, казалось, что из такой группы нужно выходить с «закрытыми глазами».

В «Днепре» по осени считают

Днепропетровский «Днепр» уже вторую осень подряд демонстрирует свой лучший футбол, а игроки – пик формы. В то же время, его вчерашний соперник «Фиорентина», благодаря новому тренеру Винченцо Монтелла возвращается на высокий уровень одного из лидеров чемпионата Италии. В прошлом сезоне команда по итогам национального чемпионата вышла в Лигу Европы, в этом – может попасть в число участников Лиги чемпионов, застолбив место в тройке лучших «Серии А». Во многом произошло это благодаря тому, что команда разительно изменилась. Монтелло поменял игровой стиль «фиалок». Итальянский тренер прививает ей испанский стиль. Вместе с тем, травмы косят коллектив нещадно. Перед игрой с украинским клубом в Лиге Европы выбыли из строя два ведущих форварда – Марио Гомес и Джузеппе Росси. Казалось, что это ослабит команду, но не тут-то было.

Основным игроком в этом матче неожиданно оказалась погода. Днем в Днепропетровске пошел снег, вечером превратившийся в снег с дождем. Как следствие, поле было очень тяжелое и нивелировало козыри обеих команд – скорость, технику. Тому же Евгению Коноплянке очень тяжело на таком поле и демонстрировать свои лучшие качества. Видимо, «Фиорентина» лучше приспособилась к таким условиям, потому и победила – 2:1. Хотя, «Днепр» и не заслуживал поражения. Ни о каком провале говорить нельзя в принципе. «Днепр» смотрелся не хуже сильного итальянского клуба.

Впрочем, днепропетровская команда по-прежнему претендует на выход из группы. На руку ей и то, что соперники, «Пасуш де Феррейро» и «Пандурий», сыграли вничью.

Сейчас же испанского тренера днепропетровцев Хуанде Рамоса должен гораздо больше беспокоить другой вопрос: как команда будет выглядеть в ближайшем матче УПЛ с харьковским «Металлистом». Физическая и моральная истощенность после поражения не может пройти даром. В то время, как у харьковчан была целая неделя спокойной подготовки к матчу. Нет, «Днепр» в полном порядке, но очень тяжело играть в таком плотном графике. Вероятно, Рамос прибегнет к ротации состава, что он и так очень часто делает по ходу сезона. Ну, и не ясно, каким будет состояние газона «Днепр-Арены». Привести его в порядок за три дня почти невозможно.

«Черноморец» опустился на землю

«Черноморец» своей победой в стартовом матче в Загребе над «Динамо» удивил многих, заодно подняв планку, уровень ожиданий от себя. Результат же игры с ПСВ многих опустил с небес на землю. Да, команда на втором месте в украинской Премьер-лиге. Но ведь не будем забывать, что тренер Роман Григорчук в начале сезона выжимал из игроков даже не 100, а 120 процентов их возможностей. Отличная физика, плюс везение в некоторых моментах – слагаемые тех успехов. Теперь же, ожидаемо, просели. У команды случился спад, следствием которого стало второе поражение подряд, с учетом игры с «Днепром» в прошлом туре УПЛ (оба матча по 0:2). Да и удача от команды отвернулась. Ведь в игре с ПСВ, при счете 0:1, у одесситов были реальные моменты для того, чтобы забить гол.

В свою очередь, ПСВ – команда молодая. Средний возраст игроков – 21-22 года. Разумеется, не лишена амбиций. На старте нынешней Лиги Европы ПСВ проиграл болгарскому «Лудогорцу» и все решили, что сейчас коллектив из Эйндховена слаб. Но никто не обратил внимание на тот факт, что тогда у ПСВ впереди был принципиальный матч национального чемпионата – с «Аяксом». Его эйндховенцы и выиграли, 4:0.

Вчера голландскую команду ничего не отвлекало, никаких громких матчей впереди в национальном чемпионате. Кроме того, надо было исправлять ситуацию в таблице Лиги Европы. Второе поражение подряд стало бы критичным для ПСВ. Но, они этого не допустили. Более того, забили быстрый гол. А в самой концовке, когда «Черноморец» раскрылся и всеми силами пошел вперед – забили второй.

Тем не менее, в турнирной таблице ничего страшного для одесситов не произошло. Есть база – 3 очка. А впереди матчи с лидером – «Лудогорцом». И к этой команде ни в коем случае нельзя относиться снисходительно. Чемпион Болгарии двух последних лет, сместил лидеров прежних периодов – крепкая сбитая команда, наконец, самый богатый болгарский клуб. Впрочем, нет сомнений, что Роман Григорчук все это прекрасно знает и команда отнесется к сопернику со всей серьезностью.

…Что же, остается вспоминать, что после первого тура все мы были довольны – три победы из четырех. Сейчас же – только две ничьи. Тем не менее, позитива более, чем достаточно. Все сохраняют шансы, контролируют ситуацию в таблице и могут выйти из группы. Смогут ли? Большой вопрос. Если «Днепр» и «Шахтер» уверены в себе и не дают спуску аутсайдерам (а «Шахтер» и вовсе отбирает очки у фаворитов), то у «Динамо» и «Черноморца» ситуация похуже. Одни явно прошли пик формы, другие – и не вспомнишь, когда его обретали. Впрочем, болельщикам одесситов стоит надеяться на чудо, а вот фанам киевлян... похоже, даже надеяться не стоит.

Кирилл Стадниченко