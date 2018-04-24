Кличко – Поветкин: битва десятилетия с предсказуемым концом

Бой двух Олимпийских чемпионов. Действительно, что может быть лучшей рекламой для любого события?.. В боксе, где, в отличие, от многих других видов спорта, все решают деньги, а наиболее значимые успехи добиваются на профессиональном уровне, что-то более интригующее придумать, наверное, невозможно. Спортсмены прошли все ступеньки на любительском уровне, включая самую главную. А теперь добрались до вершины профессионального спорта – боя за титул чемпиона мира.

Именно таким и должен стать бой Кличко и Поветкина в Москве. И тем более странным выглядит то, что в таком бою есть явный фаворит. Если не слушать речи из стана обоих соперников, а отвлечься на абсолютно нейтральные комментарии, профессиональные прогнозы тех, кому свое имя дороже любого пиара, можно услышать поразительное единодушие.

В пользу более опытного Кличко говорит многое, если не сказать – все. Он обладает более высоким ростом, большим весом, более длинными руками, хорошо умеет держать дистанцию. У него практически нет слабых мест, которыми мог бы воспользоваться соперник. В свою очередь, у Поветкина практически нет козырей, которыми он мог бы побить Кличко. Наконец, даже в лагере россиянина признают, что «Кличко, конечно же, фаворит, но мы покажем».

Известный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд отмечает: «В бою с Кличко есть один момент, который многие упускают: все здорово, пока ты не оказываешься на ринге первым, не начинает звучать музыка и вдалеке не показывается фигура Кличко. Так, как умеет оказывать психологическое давление на соперника команда Кличко, мало кто еще способен. Как Владимир ведет себя, как себя ставит. Он действительно большой, и с этим, на мой взгляд, Александру в первую очередь нужно справиться. Да, он большой, да, он сильно бьет, но у него также две ноги, две руки, одно сердце и один подбородок. Если он больше, то ты должен быстрее, если у него больше масса, то ты должен быть резче…». И это говорит спортсмен, который будет участвовать в вечере бокса в Москве сам, на «разогреве» перед главным боем. Кто, как не такой боец, должен излучать уверенность в победе своего земляка?..

В свою очередь, бывший соперник как Кличко, так и Поветкина, американец Эдди Чемберс, является в данной ситуации человеком абсолютно нейтральным. Но и у него есть четкое представление о грядущем бое: «Поветкин очень жесткий и волевой боец, он побеждал на всех уровнях. Но ему очень трудно что-то противопоставить размерам Владимира, его чемпионскому опыту и атлетизму. Я скажу, что Владимир выиграет нокаутом в средних или поздних раундах».

Наконец, еще одно «светило» мирового бокса – Эвандер Холлифилд был куда менее дипломатичен, нежели Чемберс. Хотя, собственное реноме специалиста ему, безусловно, также важно. «Кличко – высокий и длиннорукий боец, а Поветкин – маленький. Мне очень интересно, каким получится их бой. Но уже сейчас могу сказать следующее: если Поветкин выиграет у Кличко – для него это будет огромное достижение, а для Кличко победа над Поветкиным будет обычной победой».

Наконец, лишний раз перечислим общеизвестные факты. Свой путь в профессиональном боксе Кличко-младший начал еще в конце 90-х, после золота Олимпиады-96 в Атланте. И довольно быстро добился успеха. Чемпионом он впервые стал в 2000 году, спустя всего 4 года после Олимпиады и перехода в профессиональный спорт. А сейчас он владеет практически всеми самыми престижными поясами – WBA (2011 — н. в.), WBO (2000—2003, 2008 — н. в.), IBF (2006 — н. в.), IBO (2006 — н. в.), а также является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии самого авторитетного боксерского журнала The Ring (2009 — н. в.). Единственной престижной наградой, которой не достает в его коллекции – поясом WBC – владеет… его старший брат Виталий. Разумеется, драться между собой они не будут ни при каких обстоятельствах.

Между тем, команда Поветкина очень ждет этот бой. И очень хотела его заполучить. Свидетельство тому – предыстория боя, в свое время напоминавшая мыльную оперу, которая длилась не один год. Точнее – целых пять.

Пришедший в 2003 году в профессиональный бокс Олимпийский чемпион Поветкин сделал хоть и не головокружительную, но достаточно быструю карьеру. Пройдя несколько ступеней, он в 2008-м получил право сразиться с американцем Эдди Чемберсом. До того заокеанский боксер имел отличную репутацию бойца и красноречивый «ноль» в графе поражений. И если в первой половине боя «Русский витязь» не знал, что делать с американцем и куда девать голову от его ударов, то, впоследствии, приспособился к тактике соперника и уверенно выиграл заключительные раунды. Собственного, успех в поединке с Чемберсом и возвёл россиянина в статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, который уже принадлежал в то время Владимиру Кличко.

С этого момента и началась история, которая, казалось, будет длиться вечно. В сентябре 2008-го промоутерская компания братьев Кличко «K2 Promotion» выиграла учрежденный IBF конкурс заявок, предложив за право на организацию боя более 13 миллионов долларов. Поветкин за бой должен был получить более 3,3 миллионов, а встреча в ринге была намечена на 13 декабря в немецком Мангейме. Позже Поветкин получил травму, но IBF сохранила за ним статус обязательного претендента, и отсрочила встречу Кличко и «Русского Витязя» до 13 сентября 2009 года. Впрочем, не встретились спортсмены и через год, равно как не могли договориться о проведении боя еще три с половиной года. Между тем, за это время ситуация кардинально поменялась, и уже другая организация – WBA – признала Поветкина «регулярным чемпионом», оставив за Владимиром титул «суперчемпиона». Что касается IBF, то эта структура никаких специальных титулов не выдумывала, а просто отобрала у Поветкина статус обязательного претендента, устав ждать, пока боксеры между собой договорятся.

Как оказалось позднее, WBA повезло больше. 23 апреля в Панаме состоялся аукцион на право организации и проведения боя. На сей раз, его выиграла… третья сторона. Ни немецкие промоутеры Поветкина, ни К2 Кличко. Россиянин Владимир Хрюнов, представляющий интересы бизнесмена Андрея Рябинского, шокировал публику и заинтересованные стороны, мягко говоря, щедрым предложением. Призовой фонд – 23,2 миллиона долларов, что едва ли не вдвое больше, чем суммарные предложения промоутерской компании братьев Кличко К2 (7,1 миллиона) и Sauerland Event, представляющей интересы Поветкина в Германии (6,01 миллиона). При этом украинец получит 75% от суммы призовых за поединок, в то время как Поветкину достанется всего четверть суммы.

Поначалу даже не верилось, что бой не сорвется в последний момент. Но, кажется, он не сорвался. Более того, россияне – как организаторы боя, так и команда Поветкина – очень серьезно настроены. Настроены как на то, чтобы их подопечный показал хороший зрелищный бой, так и на итоговую победу. Хотя, может, и едва в нее верят.

Помимо блестящей организационной подготовки, в канун этого боя была проведена и огромная спортивная. И потраченные усилия не могут не дать эффекта. Другое дело, насколько ярким он получится.

Так, на подготовку россиянина к бою в Москву прилетел знаменитый Стейси МакКинли. За плечами этого тренера огромнейшее количество боксеров, некогда покорявших вершины супертяжелого веса. А самый известный из них – Майк Тайсон. МакКинли специально прилетел для того, чтобы как следует научить россиянина «качать маятник», уходить от ударов соперника, быстрее двигаться. Именно этот компонент ранее считался одним из слабейших у Поветкина. Среди спарринг-партнеров Александра оказались столь именитые люди, как поляк Мариуш Вах и американец Малик Скотт. Ну и вряд ли стоит говорить о том, что бытовые и материальные условия подготовки к бою у Поветкина были идеальными. Со столь большими финансовыми издержками в глобальных вопросах, в мелочах недостатка не может быть априори.

В общем, россияне не просто организовали шоу. Они готовы бросить настоящий вызов чемпиону. И надеяться на то, что вероятная победа Кличко получится легкой, было бы несколько наивно. Разве что, Поветкин сам «поплывет» в начале боя, что предрекает Григорий Дрозд. И тогда вся многомесячная подготовка, все затраты, моральные и материальные, просто пойдут насмарку. Впрочем, это как раз маловероятно.

Проведенная в среду в Москве показательная тренировка двух бойцов (одно из обязательных мероприятий накануне боя) не стала событием из ряда вон выходящих. Но и не показала излишней нервозности у предполагаемого аутсайдера. «Давление, конечно, будет, но родные стены всегда помогают», - отметил Поветкин. Он также подчеркнул, что сейчас очень сильно занят подготовкой к поединку и старается ни на что не отвлекаться - исключение было сделано только для этого мероприятия. Отвечая на ряд вопросов относительно хода будущего боя, он сказал: «Можно сказать все, что угодно — и урою, и закопаю. Но это все слова. Ринг покажет. Перед началом поединка лишние слова не нужны». Также он не стал отвечать на провокационные вопросы, вроде пойдет ли ва-банк, если не сработает первый, второй и третий планы на поединок: «Вы все увидите».

Разумеется, не обделен Поветкин в эти дни и моральной поддержкой. Так, его спарринг-партнер Вах отмечает: «Александр полностью готов и в психологическом, и в физическом смысле. На спаррингах он выглядит очень хорошо. Для Кличко это будет наверняка сложный бой, и такого боя у него уже очень давно не было. Для Поветкина хорошо то, что бой будет проходить на его родной земле – поддержка даст ему необходимый допинг и поможет победить».

Также поляк конкретизировал те моменты, за счет которых, по его мнению, россиянину удастся победить: «У Александра очень агрессивный стиль, он не боится полудистанций. Известно, что у Кличко всего два удара. В арсенале у Александра их гораздо больше, у него есть и кросс, и хук, и апперкот. Я думаю, что он может просто засыпать Кличко. Сила удара у Поветкина меньше, чем у Кличко, но зато интенсивность ударов гораздо выше. И в какой-то момент Кличко может не выдержать. Те три боя, которые проиграл Владимир Кличко, указывают на то, что его можно победить».

Знает, как Поветкину победить Кличко, и экс-чемпион мира, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев: «Надо идти до конца, драться до последнего. Плюс бой происходит в родных стенах. Арсенала ударов, которые есть у Александра, в случае прорыва на более удобную для него, ближнюю дистанцию, достаточно, чтобы одержать победу». Правда, Валуев тут же оговаривается: «Это очень нелегко сделать с таким опытным соперником, как Кличко».

Главный минус Поветкина – отсутствие полноценных титулов. Он никогда не был чемпионом мира. А статус «регулярного чемпиона» WBA… Поветкин ведь сам прекрасно понимает, что это все равно, что «недочемпион». Психология – один из важнейших факторов в современном спорте. В данном же бою она будет играть настоль важную роль, что, возможно, физическая и тактическая готовность просто отойдут на второй план. Ведь не зря пару недель назад прошла информация о том, что в случае поражения Владимира Кличко, матч-реванш у Поветкина будет брать Кличко-старший – Виталий. И что именно по этой причине народный депутат Украины до сих пор официально не объявил о завершении спортивной карьеры.

… Еще задолго до своего начала бой Кличко – Поветкин стал особенным, из ряда вон. Сегодня смешивается в кучу все – политика, спорт, «братские отношения». Охочих погреть руки на этом противостоянии было и будет еще очень много. А между тем, это само по себе очень интересное зрелище. Любой бой с участием чемпиона мира в супертяжелом весе всегда воспринимается в мире бокса как событие экстраординарное. Так было во времена Тайсона, так есть во времена Кличко, так будет и в будущем. Да и не будем забывать, что Поветкин, на сегодняшний день самый опасный из всех потенциальных противников братьев Кличко. И это факт, который в мире бокса практически никто не оспаривает. Посему, наверное, стоит забыть всю эту закулисную шелуху и настроиться на главное. В ночь с субботы на воскресенье нас ждет действительно очень классный бокс.

Кирилл Стадниченко