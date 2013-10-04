Кличко перевесил Поветкина почти на 8 килограмм (фото)

15:21, 04 октября 2013
Спорт
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Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко почти на 8 килограмм тяжелее российского Александра Поветкина.

Кличко Повєткин / Фото : instagram.com/box_5october

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствуют результаты официальной процедуры взвешивания спортсменов, которая прошла в одном из московских торговых центров.

Так, вес Кличко составил 109,6 килограмм, а Поветкина — 102 килограмма.

Поддержать боксеров прибыли многочисленные поклонники.

Кличко / Скріншот відео : instagram.com/box_5october

После процедуры взвешивания боксеры пристально смотрели друг другу в глаза около 30 секунд, после чего пожали друг другу руки.

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На процедуре взвешивания Владимира Кличко сопровождает его старший брат Виталий.

Поединок Поветкина и Кличко состоится 5 октября в московском спортивном комплексе "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН, благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".

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