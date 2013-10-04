Кличко перевесил Поветкина почти на 8 килограмм (фото)
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко почти на 8 килограмм тяжелее российского Александра Поветкина.
Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствуют результаты официальной процедуры взвешивания спортсменов, которая прошла в одном из московских торговых центров.
Так, вес Кличко составил 109,6 килограмм, а Поветкина — 102 килограмма.
Поддержать боксеров прибыли многочисленные поклонники.
После процедуры взвешивания боксеры пристально смотрели друг другу в глаза около 30 секунд, после чего пожали друг другу руки.
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На процедуре взвешивания Владимира Кличко сопровождает его старший брат Виталий.
Поединок Поветкина и Кличко состоится 5 октября в московском спортивном комплексе "Олимпийский".
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