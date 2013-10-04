Леннокс Льюис рассказал, как Поветкин может победить Кличко

Легендарный боксер Леннокс Льюис, победивший Виталия Кличко в 2004 году в довольно спорном поединке, считает, что единственный шанс Александра Поветкина в матче с украинцем Владимиром Кличко - это нокаут.

Как пишет Зеркало недели, на взгляд Льюиса, российский супертяжеловес обладает мощным и поставленным ударом, которым может отправить Кличко в нокаут, но если же бой затянется, то победа останется за украинцем.

"Я видел пару боев Поветкина и могу сказать, что это восходящая звезда - сильный и все еще молодой боксер. С Кличко Поветкину надо боксировать в ближнем бою, если он так и выстроит свою манеру боя, то он будет хорош", - говорит Льюис.

Бывший абсолютный чемпион считает, что для определения победителя в предстоящем поединке не потребуется 12 раундов. Если бой затянется, то Кличко выиграет, россиянин сможет победить только нокаутом.

"Этот бой обещает быть тяжелым и зрелищным, но вы понимаете, что Поветкин выходит на бой против суперчемпиона мира, который долгое время владеет титулами, который выше и больше весит. Вот осмысление этого будет небольшим недостатком Поветкина во время самого начала боя, но у Александра отличный удар, который может спасти его в этом поединке. Могу сказать так - Поветкин обладает мощным ударом, и если он грамотно поймает Кличко, то украинец ляжет", - добавил Льюис.

Напомним, поединок олимпийского чемпиона-2004 и чемпиона WBA Поветкина с суперчемпионом по трем версиям IBF и победителем Олимпиады-1996 Кличко состоится 5 октября в московском спортивном комплексе "Олимпийский".

Напомним, что Поветкин выиграл все 26 боев на профессиональном ринге (18 из них - нокаутом). Кличко-младший одержал 60 побед (51 - досрочно) и потерпел три поражения (все - нокаутом).

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