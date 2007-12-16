Результаты 17-го тура английской премьер-лиги

Сегодня, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги, состоялись два заключительных матча, причем это были матчи лидеров.

Манчестер Юнайтед завершил свой матч в Ливерпуле со счетом 0:1 (Тевес 43). МЮ разыграл угловой, откатив мяч к линии штрафной под удар Руни, тот сильно пробил низом, а Тевес подправил.

У МЮ - 39 очков. Два с половиной часа он возглавлял турнирную таблицу, дожидаясь результата Арсенала (37 очков) против Челси (34).

Лондонский "Челси" проводил "матч на выезде" против лондонского Арсенала. На "Эмирейтс Стедиум" на 45+3 минуте после подачи Фабрегаса с углового вратарь махнул рукой мимо мяча, а Галлас "выиграл второй этаж" у Бен Хаима. 0:1 - впереди Арсенал, несмотря на захватывающий второй тайм, этот счет не изменился. Арсенал с 40 очками вернул себе первую строчку.

Таким образом, МЮ снова второй, Челси не набрал очков, но удержался на третьей позиции, правда Манчестер Сити, выигравший накануне у Болтона, подпирает его снизу - 33 очка.

Ливерпуль, Эвертон, Портсмут - братья по 30-очковым успехам (у Ливерпуля игра в запасе).

Далее: Астон Вилла (28), Блекберн (26), Ньюкасл (25), Вест Хэм (22, на игру меньше), Тоттенхэм и Рединг (по 18), Миддлсбро (17), Бирмингем (15), Болтон и Сандерленд (по 14), Фулхэм (13), Уиган (12), Дерби (6).