Результаты 17-го тура английской премьер-лиги
МЮ побыл лидером два с половиной часа
Сегодня, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги, состоялись два заключительных матча, причем это были матчи лидеров.
Манчестер Юнайтед завершил свой матч в Ливерпуле со счетом 0:1 (Тевес 43). МЮ разыграл угловой, откатив мяч к линии штрафной под удар Руни, тот сильно пробил низом, а Тевес подправил.
У МЮ - 39 очков. Два с половиной часа он возглавлял турнирную таблицу, дожидаясь результата Арсенала (37 очков) против Челси (34).
Лондонский "Челси" проводил "матч на выезде" против лондонского Арсенала. На "Эмирейтс Стедиум" на 45+3 минуте после подачи Фабрегаса с углового вратарь махнул рукой мимо мяча, а Галлас "выиграл второй этаж" у Бен Хаима. 0:1 - впереди Арсенал, несмотря на захватывающий второй тайм, этот счет не изменился. Арсенал с 40 очками вернул себе первую строчку.
Таким образом, МЮ снова второй, Челси не набрал очков, но удержался на третьей позиции, правда Манчестер Сити, выигравший накануне у Болтона, подпирает его снизу - 33 очка.
Ливерпуль, Эвертон, Портсмут - братья по 30-очковым успехам (у Ливерпуля игра в запасе).
Далее: Астон Вилла (28), Блекберн (26), Ньюкасл (25), Вест Хэм (22, на игру меньше), Тоттенхэм и Рединг (по 18), Миддлсбро (17), Бирмингем (15), Болтон и Сандерленд (по 14), Фулхэм (13), Уиган (12), Дерби (6).