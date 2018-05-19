Опасная «игра языком» вредит созданию Украинской футбольной премьер-лиги

На протяжении последнего месяца в украинском футбольном сообществе проходит дискуссия о создании украинской футбольной премьер-лиги. В интервью УНИАН руководитель управления информационной политики Федерации футбола Украины Сергей ВАСИЛЬЕВ рассказывает о позиции федерации по этому вопросу.

Расскажите, на каком этапе сегодня создание Украинской футбольной премьер-лиги и с чем связан ажиотаж в СМИ на эту тему?

Из уст представителей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) мы сегодня слышим многочисленные заявления – мол, украинская футбольная премьер-лига предупреждает ФФУ, что впредь она самостоятельно, без сторонней опеки будет решать все принципиальные вопросы организации внутреннего чемпионата страны.

Причем директор ПФЛ Анатолий ПОПОВ ведет речь об этом как о состоявшемся и не вызывающем сомнения факте. На мой взгляд, как раз в этом и есть самая большая ошибка, которая полностью дезориентирует футбольную общественность относительно реального состояния дел в процессе создания украинской футбольной премьер-лиги.

В этой связи хочу напомнить, что 15 ноября на имя президента Федерации футбола Григория СУРКИСА пришло письмо, в котором инициаторы создания премьер-лиги информировали федерацию о своем намерении. Руководство ФФУ приняло к сведению эту информацию и единогласно заявило, что приветствует такую инициативу. Профильным комитетам федерации, сотрудникам администрации в пределах их компетенции было поручено оказать практическую и консультативную помочь рабочей группе, которая была определена представителями клубов для решения организационных и технических вопросов по созданию премьер-лиги.

И что удалось сделать за это время?

С тех пор практически прошел месяц, но за это время никто из членов рабочей группы не воспользовался предложением ФФУ – не инициировал встречу на заявленной Григорием Суркисом переговорной площадке Стратегического Совета, не сформулировал перечень проблемных вопросов, не попытался разработать какие-либо действенные механизмы для продвижения своей инициативы на практике.

Все это время руководство ПФЛ активно обсуждает идею создания УФПЛ только в СМИ. Причем эта тема регулярно подается в нарочито негативном контексте, мол, якобы существует некий конфликт между ФФУ и инициаторами создания премьер-лиги, который господа Сафиуллин и Попов пытаются героически разрулить.

На самом деле никаких полезных движений для легитимного появления УФПЛ на свет в реальной жизни не происходит, кроме «игры языком». Причем – опасной игры. И прежде всего для состоятельных родителей будущего «младенца». Ведь они-то резонно надеются, что их дитя будет законнорожденным на все сто. А это возможно лишь при неукоснительном соблюдении всех правовых процедур, на которых и акцентирует внимание ФФУ в комментарии своего первого вице-президента Сергея Стороженко в ответ на письмо владельцев клубов от 15 ноября.

Между прочим, за прошедший месяц уже можно было членам рабочей группы хотя бы изучить соответствующие нормативные акты ФИФА, УЕФА и ФФУ, чтобы появился повод для разговора: что будем строить, по какому проекту, на каком правовом фундаменте и т. д. Но, к сожалению, предметный диалог отсутствует, как и предметный спор. Ведь спорить пока не о чем, так как УФПЛ не существует в природе. И весь шум вокруг этой темы – не более чем буря в стакане воды.

Чего таким образом пытаются добиться члены рабочей группы?

Во всяком случае, не того результата, ради которого эта группа создавалась и получала какие-то полномочия от хозяев профессиональных клубов. Потому что для выполнения поставленной задачи они должны вести себя не так. Рабочая группа, заинтересованная в переговорах с ФФУ, не может менторски указывать национальной ассоциации, чем та обязана заниматься, как это позволяет себе один из ее консультантов А.Попов. Так мы никогда ни о чем не договоримся. Тем более, что в футбольной системе координат приоритетность позиций ФФУ несравнима с претензиями любых других ее коллективных членов.

Недавно в интервью вашему агентству исполнительный директор ПФЛ сказал, что премьер-лига начнет свое существование с сезона 2008-2009 года в составе 16 лучших клубов Украины. Интересно, на основании чего г-н Попов делает такие безапелляционные заявления? Кто его уполномочил на это? К таким вопросам нужно подходить более серьезно, более взвешенно и ответственно. Не нужно торопить события. В футболе принято штрафовать за опасную игру ногой или рукой. Похоже, что пришло время ввести наказание и за опасную «игру языком». Хотелось бы, чтобы все рассуждающие на тему создания премьер-лиги уяснили, что опасная «игра языком» способна только навредить этому процессу.

Какие действия со стороны рабочей группы могут привести к конструктивному сотрудничеству относительно создания премьер-лиги?

Действительно, создается впечатление, что люди, которым поручена эта работа, просто не знают, как это делать и с чего начать. В таких случаях говорят: не знаешь, как поступать, поступай по закону… Нужно сойти со страниц газет на грешную землю и заняться рутинной интеллектуальной работой по изучению нормативной базы футбольного законодательства в данном вопросе. Затем спокойно, без суеты и амбиций войти в переговорный процесс со специалистами ФФУ. И вместе, шаг за шагом создать то, о чем так давно мечтают и сами клубы, и футбольная общественность.

Беседовал Роман Цимбалюк