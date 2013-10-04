"Днепр" проиграл "Фиорентине" не из-за плохого качества поля - Рамос

"Днепр" во встрече второго тура группы E на своем поле уступил "Фиорентине" - 1:2. Состояние газона было изрядно подпорчено непрекращавшимся весь день дождем со снегом.

"Нельзя принимать состояние поля за оправдание - ни в случае поражений, ни в случае побед. Поле было одинаковым для обеих команд. Думаю, мы сегодня вели игру. Были у нас возможности. Другое дело, что итальянцы воспользовались тем, что создали у наших ворот, были точнее в завершающей стадии атак", - цитирует Рамоса официальный сайт "Днепра", сообщает РИА Новости.

Главный тренер "Фиорентины" Винценцо Монтелла остался доволен не только результатом, но и ходом матча с "Днепром".

"Мне понравилось, как играла команда, мы сыграли хорошо. Была определенная смелость, индивидуальность в наших действиях. За 90 минут было все, и я очень доволен ходом игры", - сказал итальянский специалист.

"Фиорентина" после двух туров лидирует в квартете Е - 6 очков, "Днепр" на втором месте - 3, у "Пандурия"и "Пасуша"по одному баллу.