"Днепр" проиграл "Фиорентине" не из-за плохого качества поля - Рамос
Плохое состояние газона на стадионе в Днепропетровске не может служить оправданием футболистам "Днепра" в поражении от "Фиорентины" в матче Лиги Европы, заявил главный тренер украинского клуба Хуанде Рамос.
"Днепр" во встрече второго тура группы E на своем поле уступил "Фиорентине" - 1:2. Состояние газона было изрядно подпорчено непрекращавшимся весь день дождем со снегом.
"Нельзя принимать состояние поля за оправдание - ни в случае поражений, ни в случае побед. Поле было одинаковым для обеих команд. Думаю, мы сегодня вели игру. Были у нас возможности. Другое дело, что итальянцы воспользовались тем, что создали у наших ворот, были точнее в завершающей стадии атак", - цитирует Рамоса официальный сайт "Днепра", сообщает РИА Новости.
Главный тренер "Фиорентины" Винценцо Монтелла остался доволен не только результатом, но и ходом матча с "Днепром".
"Мне понравилось, как играла команда, мы сыграли хорошо. Была определенная смелость, индивидуальность в наших действиях. За 90 минут было все, и я очень доволен ходом игры", - сказал итальянский специалист.
"Фиорентина" после двух туров лидирует в квартете Е - 6 очков, "Днепр" на втором месте - 3, у "Пандурия"и "Пасуша"по одному баллу.