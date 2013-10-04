Защитник "Динамо": необъяснимо, как мы упустили победу
00:38, 04 октября 2013Спорт
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Центральный защитник киевского "Динамо" Александр Драгович не может найти объяснение тому факту, что украинская команда упустила победу над венским "Рапидом" в матче второго тура группового турнира Лиги Европы.
Все футболисты "бело-синих" расстроены результатом поединка
По словам 22-летнего футболиста, все футболисты "бело-синих" расстроены результатом поединка, сообщает Обозреватель со ссылкой на Austria Presse Agentur.
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"В первом тайме мы достигли очень хорошего результата. Во второй половине мы, конечно, не заслуживали победы. Мне трудно объяснить, почему мы так провалились. Это был особый матч для меня, но разочарование велико, ведь мы сыграли только вничью, ведь по ходу встречи со счетом 2:0. Фанаты "Рапида" поддерживали свою команду, я был сосредоточен на своей игре", – сказал Драгович.
Напомним, "Динамо" не смогло одолеть на выезде австрийский "Рапид", сыграв вничью 2:2.
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