Защитник "Динамо": необъяснимо, как мы упустили победу

По словам 22-летнего футболиста, все футболисты "бело-синих" расстроены результатом поединка, сообщает Обозреватель со ссылкой на Austria Presse Agentur.

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"В первом тайме мы достигли очень хорошего результата. Во второй половине мы, конечно, не заслуживали победы. Мне трудно объяснить, почему мы так провалились. Это был особый матч для меня, но разочарование велико, ведь мы сыграли только вничью, ведь по ходу встречи со счетом 2:0. Фанаты "Рапида" поддерживали свою команду, я был сосредоточен на своей игре", – сказал Драгович.

Напомним, "Динамо" не смогло одолеть на выезде австрийский "Рапид", сыграв вничью 2:2.