"Днепр" и "Черноморец" проиграли в Лиге Европы

Днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец" проиграли матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, обе команды проиграли домашние встречи, "Днепр" - итальянской "Фиорентине" (1:2), а "Черноморец" - голландскому ПСВ (0:2).

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча в Днепропетровске, где можно проследить за событиями игры, как "Днепра", так и за основными событиями в матче "Черноморца".

Таким образом, сегодня украинские команды набрали 1 очко из 9 возможных.

Как сообщал УНИАН, ранее вничью сыграло киевское "Динамо" - 2:2 - против венского "Рапида".

Матчи третьего тура Лиги Европы состоятся 24 октября.