"Днепр" и "Черноморец" проиграли в Лиге Европы
00:01, 04 октября 2013Спорт
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Завершились матчи второго тура группового этапа
Лига Европы
Днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец" проиграли матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
Как сообщает корреспондент УНИАН, обе команды проиграли домашние встречи, "Днепр" - итальянской "Фиорентине" (1:2), а "Черноморец" - голландскому ПСВ (0:2).
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча в Днепропетровске, где можно проследить за событиями игры, как "Днепра", так и за основными событиями в матче "Черноморца".
Таким образом, сегодня украинские команды набрали 1 очко из 9 возможных.
Как сообщал УНИАН, ранее вничью сыграло киевское "Динамо" - 2:2 - против венского "Рапида".
Матчи третьего тура Лиги Европы состоятся 24 октября.
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