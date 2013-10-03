"Днепр" - "Фиорентина" - 1:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Европе проходят матчи второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы УЕФА, в одном из которых в Днепропетровске "Днепр" принимает итальянскую "Фиорентину" из Флоренции.

Эта игра является одной из центральных на данном этапе турнира. "Днепр" удачно выступает в нынешнем сезоне в национальном чемпионате, занимаю второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Команда лишь на 3 балла отстает от харьковского "Металлиста", опережая, в частности, донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец" и киевское "Динамо". В последнем туре украинского чемпионата днепропетровцы, в частности, обыграли "Черноморец" со счетом 2:0.

В свою очередь, "Фиорентина" является одним из самых одиозных клубов в Италии, имея богатую историю и славные победные традиции. Правда, в последние годы команда не может похвастать успехами. В частности, в нынешнем сезоне в Серии А "фиалки" идут на пятом месте, выиграв из шести матчей только половину - три, и набрав 11 очков. Тем не менее, команда получила право по итогам прошлого сезона участвовать в еврокубках, а уже в сезоне нынешнем сполна его реализует.

В первом туре "Фиорентина" разгромила португальский "Пасуш де Феррейра" - 3:0, а "Днепр" обыграл румынский "Пандурий" - 1:0.

В этой игре фаворитом на ставках букмекерских контор является "Днепр". На победу хозяев ставки принимаются из рассчета 2,04 к 1, ничью - 3,6 к 1, победу "Фиорентины" - 3,9 к 1.

Добрый вечер! Начинаем онлайн трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд.

«Днепр»: 71. Бойко Денис, 3. Мазух Ондржей, 5. Мандзюк Виталий, 6. Канкава Джаба, 10. Коноплянка Евгений, 11. Селезнев Евгений, 14. Чеберячко Евгений, 17. Стринич Иван, 18. Зозуля Роман, 29. Ротань Руслан, 44. Федецкий Артем. Запасные: 16. Лаштувка Ян, 19. Кобахидзе Александр, 20. Гама Бруно, 23. Дуглас , 28. Шахов Евгений, 89. Политыло Cергей, 99. Матеус. Главный тренер: Рамос Хуанде.

"Фиорентина": 1. Нето , 2. Гонсало Родригес , 3. Алонсо Маркос, 4. Ронкалья Факундо, 5. Комппер Марвин, 7. Писарро Давид, 8. Бакич Марко, 11. Куадрадо Хуан, 14. Фернандес Матиас, 21. Амброзини Массимо, 30. Ридер Матос. Запасные: 78. Мунуа Густаво, 15. Савич Стефан, 17. Хоакин , 20. Борха Валеро , 35. Мадригали Саверио, 37. Гулин Аксель, 40. Томович Ненад. Главный тренер: Монтелла Винченцо.

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша).

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. В Днепропетровске очень сильный джождь, но болельщикам это точно праздник не испортит. Они под крышей. А игрокам стоит постараться...

2. Фернандес сразу активничает на чужой половине поля. Но навес с фланга игрока "фиалок" был не слишком точный.

3. В ответной атаке Зозуля боролся с соперником у лицевой линии, но упустил мяч - от ворот.

5. Пока команды присматриваются друг к другу и приспосабливаются к полю. Оно тяжелое на фоне дождя.

7. Селезнева сбили в середине поля. Могла быть опасная атака "Днепра".

8. При подаче штрафного отлично действует вратарь итальянцев. К тому же, у игроков "Днепра" оффсайд.

10. Угловой итальянцев - надежно играет голкипер Бойко.

12. Очередная атака "Фиорентины" заканчивается невнятным ударом Писарро. Бойко легко забирает мяч в руки.

13. АЯЯЯЙЙЙЙ! Грубейшая ошибка вратаря итальянцев Нето, но Коноплянка не успел переправить мяч в пустые ворота. Помешал защитник.

15. Первое предупреждение. Желтая карточка Бакичу - "Срубил" Коноплянку.

17. Матос нарушил правила в атаке. Пока "Днепр" защищается очень уверенно. Еще бы побольше "наглости" в атаке...

18. Очередной штрафной в исполнении "Днепра" и вновь вратарь итальянцев на высоте. В прямом и переносном смысле.

19. Коноплянка простреливал с фланга - Мяч забрал Нето.

20. Тем временем, в параллельном матче в Одессе "ЧЕРНОМОРЕЦ" - ПСВ голландцы открыли счет, 0:1. Гол забил Мемфис Делай.

22. ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТИЩЕ. Селезнев пробил прямо во вратаря. Наверное, сам не ожидал, что получит такой шанс.

24. "Фиорентина" пока еле докатывает мяч до ворот "Днепра". У Бойко проблем нет.

25. Федецкий нарушил правила в чужой штрафной. Жаль. Был потенциально опасный момент.

27. Селезнев едва не получил еще один шанс. Но защитник успел помешать.

29. Первый угловой "Днепра". Коноплянка подал, но защитник выбил мяч головой.

30. Коноплянка еще раз попытался обострить ситуацию - защитники начеку. "Днепр" прессингует.

32. Игра немного успокоилась. Тяжело по такой погоде активно действовать все 90 минут.

34. Болельщики "Днепра" решили пробудить патриотические чувства у игроков, представляющих Украину в еврокубке, затянув на "Днепр-Арене" - "УКРАИНА".

36. Навес из глубины поля едва не превратился в опасную атаку "Днепра". Федецкий не смог переиграть вратаря.

39. Затяжная атака "Днепра". Сначала Конополянка пытался обострить ситуацию, потом бил по воротам Федецкий. Все мимо.

40. А вот и момент у "Фиорентины". Ридер не сумел переиграть Бойко.

41. Судья останавливает игру. Федецкий получил травму на ровном месте - мяч попал в лицо. Нос разбит, но игрок продолжит матч.

43. Очень много столкновений на поле в последние минуты. Потому и темп игры рванный.

45. Еще один опасный момент у "Днепра". Канкава завершает затяжную атаку ударом - очень неточно.

45+1. Судья добавил к первому тайму 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ

В Одессе тоже перерыв. "ЧЕРНОМОРЕЦ" - ПСВ - 0:1.

Что же, первый тайм показал, что "Днепр" ничем не хуже славных итальянцев. Да и не такие уж они и славные, судя по результатам последних лет. И днепропетровцы ничуть не смущаясь, атакуют их ворота. Пока, правда, не очень удачно. Да и погода в Днепропетровске не способствует тому, что бы создавать на футбольном поле. В такой дождь обороняться гораздо легче. Впрочем, после перерыва может пойти совсем другая игра. Будет интересно...

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

46. Игроки "Днепра" сразу идут в атаку. Штрафной - Нето забирает мяч в руки.

48. В ответной атаке "Фиорентина" так и не смогла найти путь к воротам днепропетровцев. Очень плотно и внимательно играют хозяева в обороне.

49. Стринич получил неприятную тавму - соперник шипами бутс впился в ногу игрока "Днепра".

50. Опасный проход Зозули - угловой.

51. "Днепр" продолжает наседать на ворота соперника. Навес Селезнева - вратарь забрал мяч.

52. А вот и пенальти... Ротань сбил Ридера.

53. ГОЛ. Родригес хладнокровно реализовал 11-метровый. Вот так.

54. Замена в "Фиорентине": Борха вместо Бакича.

56. Три подряд угловых "Днепра" - мимо кассы. Защитники итальянцев играют безупречно.

57. ПЕНАЛЬТИ!!!!!!! Плюс желтая карточка Писарро.

57. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! Селезнев - 1:1.

58. "Днепр" не раскис и с ходу пошел отыгрываться. И вот результат - три подряд угловых, а затем заработали пенальти.

59. Замена в "Днепре": Матеус вместо Федецкого.

60. Усиливает атаку Рамос. Явно играет на победу.

61. Коноплянка очень опасно простреливал с фланга - угловой.

62. Нето забрал. мяч. И тут же мелкая стычка Зозули с вратарем и защитниками.

63. Ротань подает - защитники выбивают мяч. Похоже, "Фиорентина" играет на отбой.

65. Итальянцы пришли в себя и уже атакуют. Правда, не слишком удачно. Мяч в ауте.

66. Опаснейший удар Куадрадо - Бойко с огромным трудом выбил мяч на угловой.

68. Еще один опаснейший удар итальянцев после розыгрыша углового - мимо ворот. Как-то совсем неожиданно они перехватили инициативу.

70. "Днепр" контролирует мяч. Нужно умерить пыл соперника.

71. Удар Борхо хладнокровно отбивает Бойко.

73. Ротань бьет штрафной - вратарь ловит мяч.

74. ГОЛ. Амброзини забил...

75. Отличная подача от лицевой линии Валеро и Амброзини головой вколачивает мяч в ворота. М-да, не такая уж и простая эта "Фиорентина". Даже без всех своих лидеров.

76. Пять игроков основного состава "фиалок" не приехали в Днепропетровск.

77. "Днепр", как и после первого пропущенного гола, пошел в атаку. Опять серия угловых.

77. Замена в "Фиорентине": Хоакин вместо Куадрадо.

78. Замена в "Днепре": Бруно Гама вместо Мандзюка. Усиление атаки у хозяев.

79. Селезнев полез в гущу соперников и потерял мяч. Запорол опаснейший момент.

81. Второй раз очень быстро сравнять счет не удалось. Но ничего... Нас ждет увлекательнейшая концовка.

83. "Фиорентина" полностью ушла в защиту. Очень тяжело будет взломать их оборону.

84. Коноплянка подавал с углового на ногу Матеуса - удар бразильца мимо ворот.

85. Замена в "Фиорентине": Томович вместо Фернандеса.

86. УДАЛЕНИЕ. Вторая желтая карточка у Писарро. "Днепр" в большинстве. Еще минут 5-7, с учетом добавленных.

88. А в Одессе, тем временем, гол. "ЧЕРНОМОРЕЦ" - ПСВ - 0:2. Гол забил Флориан Йозефзоон.

90. Селезнев из убойной позиции бьет выше ворот.

90+1. Судья добавил 4 минуты. Еще есть время....

90+2. Борха едва не забил третий гол. Дыры в обороне "Днепра".

90+3. "ЧЕРНОМОРЕЦ" - ПСВ - 0:2. Матч окончен.

90+4. А у нас итальянцы тянут время. Ридер изображает травму.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Таким образом, украинские команды сегодня набрали 1 очко из 9 возможных. "Динамо" сыграло вничью, "Днепр" и "Черноморец" проиграли. Мягко говоря, не густо...

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции!