Киевское "Динамо" не сумело выиграть у "Рапида"

В Вене закончился матч футбольной Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" сыграло вничью с австрийским "Рапидом" - 2:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч второго тура группового турнира.

Игра в столице Австрии получилась крайне нервной и с большими перепадами в игре обеих команд.

В первом тайме преимуществом полностью владели киевляне. И если стартовые полчаса прошли в бесплодных атаках украинского клуба, то затем, в течение 4 минут они сумели забить два гола. На 30-й минуте точный удар по воротам "Аустрии" нанес Андрей Ярмоленко, а на 34-й - игрок венского клуба Кристофер Дибон поразил ворота собственной команды - 2:0.

Впрочем, после перерыва ситуация на поле полностью перевернулась. "Рапид" захватил игровое преимущество, а на 53-й минуте Гвидо Бургшталлер сократил преимущество киевлян в счете - 1:2. В дальнейшем хозяева поля не раз имели возможность сравнять счет. Удалось это венской команде в самой концовке, на четвертой добавленной арбитром минуте, когда капитан "Рапида" Кристофер Триммель ударом головой замкнул навес партнера по команде - 2:2.

В другом матче этой же группы бельгийский "Генк" на своем поле одолел швейцарский "Тун" - 2:1.

Таким образом, после двух туров лидером таблицы стал "Генк", набравший максимум очков - 6. У "Туна" - 3 балла, "Динамо" и "Рапида" - по 1.

Третий тур Лиги Европы состоится 24 октября.