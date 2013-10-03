Сезон баскетбольной Суперлиги стартует 10 октября
Сегодня на заседании учредителей Ассоциации баскетбольных клубов Украины ”Суперлига” было принято решение о том, что новый сезон начнется 10 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, в этот день в Донецке состоится матч-открытие нового сезона ”Донецк” - ”Днепр-Азот” (Днепродзержинск).
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Предварительно, первые матчи нового сезона большая часть команд сыграет 11 и 13 октября. В частности, чемпион Украины прошлого сезона и дебютант самого престижного клубного турнира - Евролиги - киевский ”Будівельник” 13 октября примет на своей площадке днепропетровский ”Днепр”.
Окончательный проект календаря на весь сезон должен быть утвержден до 8 октября.
Также сегодня было принято решение по количеству легионеров в команде. Члены АБКУ приняли формулу ”4+1” (как минимум, один украинец должен быть на площадке) на сезон 2013-2014. В заявке команды на матч Суперлиги допускается максимум пять легионеров. Кроме того, сезон 2014-2015 также пройдет под знаком ”4+1”, но через год в заявки команд смогут входить только четыре иностранца.
Дозаявка легионеров в нынешнем сезоне будет разрешена до 1 марта 2014 года.