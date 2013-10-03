Сезон баскетбольной Суперлиги стартует 10 октября

Как передает корреспондент УНИАН, в этот день в Донецке состоится матч-открытие нового сезона ”Донецк” - ”Днепр-Азот” (Днепродзержинск).

Читайте также: Евробаскет-2013 выиграла сборная Франции

Предварительно, первые матчи нового сезона большая часть команд сыграет 11 и 13 октября. В частности, чемпион Украины прошлого сезона и дебютант самого престижного клубного турнира - Евролиги - киевский ”Будівельник” 13 октября примет на своей площадке днепропетровский ”Днепр”.

Окончательный проект календаря на весь сезон должен быть утвержден до 8 октября.

Также сегодня было принято решение по количеству легионеров в команде. Члены АБКУ приняли формулу ”4+1” (как минимум, один украинец должен быть на площадке) на сезон 2013-2014. В заявке команды на матч Суперлиги допускается максимум пять легионеров. Кроме того, сезон 2014-2015 также пройдет под знаком ”4+1”, но через год в заявки команд смогут входить только четыре иностранца.

Дозаявка легионеров в нынешнем сезоне будет разрешена до 1 марта 2014 года.