Сборная Украины по волейболу выиграла матч отбочного турнира к ЧМ-2014

Об этом сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола, проводящей континентальный отбор на чемпионат.

Упорная борьба в этом матче была в первой и третьей партиях, которые украинцы выиграли, соответственно, 26:24 и 25:22. Во втором сете скандинавы уступили 15:25.

Таким образом, сборная Украины одержала первую победу на втором этапе отборочного турнира. Накануне команда уступила сборной Беларуси со счетом 0:3.

По регламенту соревнований, на этом этапе шесть команд играют однокруговой турнир, по пять матчей. В третий раунд отборочного турнира ЧМ попадут три лучшие команды из шести.

Турнир, проходящий в Нидерландах, продлится до 6 октября.