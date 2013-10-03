Сборная Украины по волейболу выиграла матч отбочного турнира к ЧМ-2014
20:41, 03 октября 2013Спорт
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Мужская сборная Украины по волейболу выиграла матч второго тура отборочного турнира к Чемпионату мира-2014 у команды Швеции со счетом 3:0.
Сборная по волейболу выиграла матч отборочного турнира Чемпионата мира / Фото: sport-express.ua
Об этом сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола, проводящей континентальный отбор на чемпионат.
Упорная борьба в этом матче была в первой и третьей партиях, которые украинцы выиграли, соответственно, 26:24 и 25:22. Во втором сете скандинавы уступили 15:25.
Таким образом, сборная Украины одержала первую победу на втором этапе отборочного турнира. Накануне команда уступила сборной Беларуси со счетом 0:3.
По регламенту соревнований, на этом этапе шесть команд играют однокруговой турнир, по пять матчей. В третий раунд отборочного турнира ЧМ попадут три лучшие команды из шести.
Турнир, проходящий в Нидерландах, продлится до 6 октября.
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