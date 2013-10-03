Решение ФИФА по делу сборной Украины приостановлено - президент ФФУ

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве Коньков пояснил, что апелляционный комитет не сможет в сжатые сроки рассмотреть решение ФИФА и удовлетворить или не удовлетворить просьбу ФФУ. Документ из ФИФА был получен федерацией сегодня днем.

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В свою очередь, вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ Григорий Суркис отметил: «Проблема полностью не решена, но это было невозможно. Санкции не сняты, они лишь приостановлены. Вместе с тем, я считаю, что и это очень хорошая новость для наших болельщиков. Как вице-президент УЕФА, я настоятельно призываю фанов в Харькове корректно вести себя на стадионе. Если у нас будет повторение инцидента, которые уже имели место, ничего хорошего нас не ждет».

Как сообщал УНИАН, ранее Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить санкции на сборную Украины по футболу в виде проведения одного матча без зрителей (Украина - Польша 11 октября в Харькове), а также оштрафовал ФФУ на 45 тыс. швейцарских франков и дисквалифицировал стадион «Арена-Львов» вплоть до начала отборочного цикла Чемпионата мира 2018 года. Санкции были приняты основываясь на отчете организации FARE (Футбол против насилия и расизма в Европе), которая отмечала, что в ходе игры 6 сентября во Львове (Украина - Сан-Марино, 9:0) болельщики сборной Украины оскорбляли на расовой почве игрока украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца), а также вывесили баннер неонацистского содержания.