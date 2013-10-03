УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лиги Европы "Днепр" - "Фиорентина"

Сегодня в Европе состоятся матчи второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы УЕФА, в одном из которых в Днепропетровске "Днепр" примет итальянскую "Фиорентину" из Флоренции. УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22.05.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра станет одной из центральных на данном этапе турнира.

"Днепр" удачно выступает в нынешнем сезоне в национальном чемпионате, занимаю второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Команда лишь на 3 балла отстает от харьковского "Металлиста", опережая, в частности, донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец" и киевское "Динамо". В последнем туре украинского чемпионата днепропетровцы, в частности, обыграли "Черноморец" со счетом 2:0.

В свою очередь, "Фиорентина" является одним из самых одиозных клубов в Италии, имея богатую историю и славные победные традиции. Правда, в последние годы команда не может похвастать успехами. В частности, в нынешнем сезоне в Серии А "фиалки" идут на пятом месте, выиграв из шести матчей только половину - три, и набрав 11 очков. Тем не менее, команда получила право по итогам прошлого сезона участвовать в еврокубках, а уже в сезоне нынешнем сполна его реализует.

В первом туре "Фиорентина" разгромила португальский "Пасуш де Феррейра" - 3:0, а "Днепр" обыграл румынский "Пандурий" - 1:0.

В этой игре фаворитом на ставках букмекерских контор является "Днепр". На победу хозяев ставки принимаются из рассчета 2,04 к 1, ничью - 3,6 к 1, победу "Фиорентины" - 3,9 к 1.

Также сегодня свои матчи в Лиге Европы проведут киевское "Динамо" и одесский "Черноморец".

Киевляне сыграют в Вене с австрийским "Рапидом". Динамовцы в первом туре сенсационно проиграли на своем поле бельгийскому "Генку" (0:1), а "Рапид" с таким же счетом в гостях уступил швейцарскому клубу "Тун". В матче аутсайдеров группы фаворитом является украинский клуб. Ставки на победу "Динамо" принимаются из рассчета 2,05 к 1, на ничью - 3,5 к 1, победу "Рапида" - 3,95 к 1.

Одесситы дома примут голландский ПСВ из Эйндховена. Если "Черноморец" первый матч выиграл в гостях у хорватского "Динамо" (Загреб) - 2:1, то голландцы неожиданно проиграли болгарскому "Лудогорецу" - 0:2. И теперь ПСВ абсолютно нечего терять. Второе подярд поражение команды поставит ПСВ в критическое положение. Букмекеры в этом матче считают фаворитом команду из Эйндховена. Коэффициент на победу гостей составляет 2,2 к 1, на ничью - 3,55 к 1, победу одесситов - 3,45 к 1.

Как сообщал УНИАН, в Лиге Европы сезона 2013/14 принимают участие 48 команд, разделенных на 12 групп.