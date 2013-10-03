Срна: "Шахтер" заслуживал большего

Такое мнение в эфире телеканала "Футбол" выразил капитан "горняков" Дарио Срна, комментируя ничейный исход матча на "Донбасс-Арене".

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По словам хорватского защитника "оранжево-черных", оставила вопросы и работа чешского арбитра Павла Краловеца, сообщает Обозреватель.

"Считаю, что "Шахтер" заслуживал большего в этой игре. Они очень хорошо нас изучили, перекрывали зоны, не давая "включать" нам скорость. Во втором тайме мы поймали свою игру, и нам удалось сравнять счет. Свой гол англичане забили с фактически единственного момента. Казалось, что они играют на ничью. Мы сыграли очень хорошую и грамотную игру. Считаю, что был пенальти на Алексе Тейшейре, а перед голом МЮ вбрасывать аут должны были мы. Но что сейчас об этом говорить. Это футбол. Должен сказать, что первый и второй тур ничего не решают. Вся игра еще впереди", – сказал Срна .

Напомним, поединок между донецким "Шахтером" и английским "Манчестер Юнайтед" завершился вничью 1:1.