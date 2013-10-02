"Шахтер" и МЮ сыграли вничью

В Донецке завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" сыграл вничью с английским "Манчестер Юнайтед" - 1:1.

УНИАН провел онлайн трансляцию матча, в котором можно проследить за ходом игры.

В другом матче группы А немецкий "Байер" (Леверкузен) выиграл у испанского "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - 2:1.

Таким образом, после двух туров в группе лидируют МЮ и "Шахтер", набравшие по 4 очка. У "Байера" - 3 балла, у "Реал Сосьедада" - 0.

Как сообщал УНИАН, третий тур Лиги чемпионов УЕФА в группе А пройдет 23 октября.