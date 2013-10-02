«Донбасс» выиграл в «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, благодаря этой победе команда сохранила третье место в турнирной таблице первенства.

В первой половине игры гости имели преимущество и контролировали ход событий на площадке. На 17-й минуте Эдуард Левандовский открыл счет – 0:1. А после того как «Донбасс» на 23-й минуте сумел сравнять счет (гол забил Теему Лайне), гости вновь вышли вперед. На 28-й минуте отличился Игорь Емелеев.

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Лишь после этого хозяева сумели перехватить инициативу и повести в счете. В течении минуты сначала Петер Подхрадски сравнял счет, а затем Сергей Варламов вывел «Донбасс» вперед. А в начале третьего периода Евгений Дадонов установил окончательный результат матча – 4:2.

Таким образом, команда набрала уже 22 очка в 12 матчах. В турнирной таблице «Донбасс» уступает только петербургскому СКА и московскому «Динамо».