"Шахтер" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1 онлайн-трансляция

В Донецке, на "Донбасс-Арене" проходит матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" принимает английский "Манчестер Юнайтед".

Обе команды начали еврокубковый сезон 2013/14 с победы в стартовом матче. Две недели назад манкунианцы дома обыграли немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 4:2, а "Шахтер" на выезде достаточно неожиданно переиграл испанский "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - 2:0.

Несмотря на столь удачный старт в новом сезоне главного еврокубкового турнира, команды испытывают ощутимые трудности и не являются фаворитами ни в международных турнирах, ни во внутренних первенствах. "Шахтер" делит третье-четвертоем место в украинской Премьер-лиге, а МЮ и вовсе идет на 12-м в английской Премьер-лиге.

Победа в Лиге чемпионов для обеих команд станет отличным шансом поправить пошатнувшуюся репутацию и укрпепить психологическую стабильность внутри коллектива. На ставках букмекерских контор шансы команд оцениваются как равные. На победу обеих команд коэффициент составляет 2,72, на ничью - 3,45.

Добрый вечер! Начинаем онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд:

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 28. Тайсон, 29. Тейшейра, 20. Дуглас Коста, 9. Луис Адриано. Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 6. Степаненко, 77. Илсиньо, 10. Бернард, 11. Эдуардо, 19. Феррейра

Состав "Манчестер Юнайтед": 1. Де Хеа, 2. Рафаэль, 12. Смоллинг, 15. Видич (к), 3. Эвра, 16. Каррик, 31. Феллаини, 23. Клеверли, 25. Валенсия, 19. Уэлбек, 20. ван Перси. Запасные: 13. Линдегор, 4. Джонс, 11. Гиггз, 14. Эрнандес, 17. Нани, 18. Янг, 26. Кагава.

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. Команды очень осторожно начали игру. Пока мяч в центре поля. В отличие от болельщиков, которые показали, во время гимна Лиги чемпионов перед игрой, какой это для них праздник, игрокам предстоит тяжелая работа.

3. Тайсон упускает мяч за боковую линию в простой ситуации. Хозяева, несмотря ни на что, очень нервничают.

4. А вот и первый угловой у ворот "Шахтера" - сейчас отбились.

6. "Манчестер" вновь пытается атаковать, но защитники горняков играют очень плотно. Тайсон играет на грани фола.

8. Ван Перси наносит первый опасный удар по воротам Пятова - выше ворот.

10. Тайсон успевает и в обороне, и в атаке. Правда, в атаке не очень. Защитники выбили мяч.

11. "Шахтер" перехватил мяч и тут же создал опасную атаку. Срна навесил в штрафную, но мяч ушел за лицевую линию.

12. Ответная атака МЮ сорвалась, чем "Шахтер" едва не воспользовался. Пасу Ракицкого после длинного прохода чуть не хватило точности.

13. Дуглас Коста едва не воспользовался ошибкой защитников - опаснейший момент. "Шахтер" прочно перехватил инициативу.

14. СУДЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!! Тейшейра играл в мяч, а защитник МЮ играл в его ногу в штрафной. Пенальти? Как бы не так. Рефери показывает, что все по правилам.

16. МЮ пытается успокоить игру. Катает мяч в центре поля.

17. Различия между нынешним тренерм МЮ Мойесом и сэром Алексом Фергюссоно поразительные - как у первоклашки и профессора.

18. Гол МЮ, 0:1.

19. Уэлбек воспользовался тем, что мяч после прострела в штрафную застрял в частоколе ног игроков "Шахтера". Позиционную ошибку допустил Хюбшман.

21. Какой-то дурацкий гол пропустил "Шахтер". Ведь имел преимущество. Главно, как говорится, не падать духом.

23. А вот и угловой для "Шахтера". Мяч после розыгрыша проходит выше ворот.

24. МЮ умело контролирует игру. И в атаку пока не идет.

26. На Срне нарушают правила так активно, что с него спала бутса - штрафной.

27. Серия "Шахтера" - штрафной и два угловых - ничего путного не принесли. МЮ спокойно отбивается.

28. Опять Срна проносится вихрем по флангу - крайне неточный удар.

30. Полчаса позади. Пока какая-то рваная игра получается. То за 2 минуты 3 атаки, то 5 минут вообще ничего. Англичане получили преимущество и умело рвут игру на части.

32. Грубое нарушение на Тайсоне. Судья пока обходится без желтой карточки. Может забыл в раздевалке, или карман дырявый, уронил?..

33. По не показанным карточкам - 1:1. Срна исподтишка фолил на сопернике.

35. Валенсия нарушает правила на Кучере. Опасный штрафной для "Шахтера".

36. Загубили момент дончане. Блестяще играют головой английские защитники.

38. Ван Перси опасно проходит в штрафную - угловой.

38. Не реализовали момент англичане - плохая подача с углового.

39. В ответной атаке Тейшейра бьет - вратарь легко забирает мяч.

41. "Шахтер" вновь перехватил инициативу, но подойти к воротм МЮ не может. Слишком плотно играют англичане в обороне.

42. Судья опять принимает весьма сомнительное решение - вратарь МЮ забрал мяч в руки то ли в штрафной, то ли возле нее.

44. Де Хеа спасает МЮ после грубой ошибки защитника. Тот даже поблагодарил своего кипера.

45. Вновь атака "Шахтера" и вновь численное преимущество защитников МЮ помагает англичанам.

ПЕРЕРЫВ

Какой-то непонятный первый тайм получился. С одной стороны были моменты, когда "Шахтер" имел полное преимущество, с другой результат на табло - отрицательный. Наверное, на игроков все же давлеет имя и история соперника. Хотя его нынешнее положение в турнирной таблице английской Премьер-лиги (12-е место) и конкретная игра в этом конкретном матче, никак не отвечает статусу гранда. И сейчас, в перерыве игры, Луческу кровь из носу необходимо убедить своих игроков в их способности успешно противостоять этой команде. Впрочем, Мистер не раз доказывал свое тренерское мастерство. А значит, еще далеко не все потеряно.

46. ВТОРОЙ ТАЙМ

48. Алекс Тейшейра не смог принять мяч в штрафной - потенциально опасный момент загублен. Жаль.

50. Ракицкий пробил со штрафного метров с 30 - мяч пролетел рядом со штангой.

52. Шевчук опаснейшим образом простреливал в штрафную - Де Хеа ценой собственного здоровья спас английскую команду от больших неприятностей. Травму, кстати, нанес свой же, Патрис Эвра. К счастью, несерьезная травма. Продолжает играть вратарь.

54. МЮ пытается атаковать, но очень осторожно, с оглядкой на свои ворота. И неопасно. Защитники "Шахтера" легко отбиваются.

55. "Шахтер" атакует куда опаснее. Но, английские защитники начеку.

57. МЮ опять отодвинул игру от своих ворот. Сами же англичане вперед почти не идут.

60. Первая атака англичан после перерыва. Теперь уже "Шахтер" берет количеством защитников. И англичане не знают, что им делать.

62. Первая желтая карточка - Феллаини толкнул Тайсона. Кстати, в ноги Тайсону в этом же эпизоде играл Валенсия.

63. Набег "Шахтера" на штрафную МЮ заканчивается крайне неточным навесом с фланга.

64. Еще одна желтая карточка - Видич фолит на Косте. Пока по этому показателю 2:0 в пользу "Шахтера".

65. Удар Срны со штрафного - мяч попадает в стенку.

67. Первая замена: в "Манчестере" вместо Феллаини выходит сам Райан Гиггз.

69. Травму получает Эфра. Причем, он сам и нарушил правила.

70. Тайсон загубил опаснейший момент, не сумев как следует принять мяч.

71. И тут же в ответной атаке Ван Перси попал в ногу Ракицкому.

72. На игре присутствует 51 тысяча зрителей, объявил диктор по стадиону. Полна коробочка.

74. "Шахтер" владеет мячом в последние минуты, но никак не может развернуть атаку на ворота МЮ.

76. ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! "Шахтер" - 1:1.

77. Ракицкий совершил отличный проход по флангу, сделал пас в штрафную и мяч рикошетом от ноги защитника МЮ попал к Тайсону. Бразилец ударил точно под перекладину - 1:1. Очень красивый гол.

78. А "Шахтер" на подъеме. Продолжает опасно атаковать.

80. 19-й подряд сезон в Лиге чемпионов начал в своей карьере Райан Гиггз. Абсолютный рекорд - просто фантастика. Правда, пока он не очень помогает своей команде...

83. "Манчестер" явно сушит игру. Англичан полностью устраивает ничья.

84. Замена в "Шахтере": Илсиньо вышел вместо Фернандо. Усиливает атаку Луческу. Хочет выиграть у МЮ.

86. Угловой в исполнении Срны - паника среди защитников МЮ. Но, все же отбились.

87. Атака МЮ заканчивается банальным навесом с фланга прямо в руки Пятову. И скорее назад, в оборону

88. Англичане на последних минутах вновь перехватили инициативу

89. Опаснейший угловой в исполнении игроков МЮ - Пятов отбивает мяч кулаком.

89. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Тайсона. И тут же замена в МЮ - Джонс вместо Уэлбека

90. Судья добавил 2 минуты к основному времени матча.

90+2. МАТЧ ОКОНЧЕН.

Ничья - 1:1. А значит, обе команды остаются лидерами своей группы. Теперь у них на счету по 4 очка.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.