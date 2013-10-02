ФК «Динамо» ожидает тяжелая игра с австрийским «Рапидом» - Блохин

Как сообщает официальный сайт ФК «Динамо», тренер ожидает тяжелую игру.

В частности, Блохин отметил: «Мы ожидаем тяжелую игру. Смотрели «Рапид» – хорошая команда. Заранее можно говорить, что мы фавориты, но все решается на поле. С «Генком» мы тоже были фаворитами…»

На вопрос, каких ошибок строит избегать в предстоящем матче, чтобы победить Блохин сказал: «Не пропустить гол и забить два. С «Генком» мы имели массу моментов, но проиграли 0:1».

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Про теоретические проблемы «Рапида» с крайними защитниками Блохин, по его словам ничего не знает: «У меня такой информации нет. Может, поделитесь информацией? Я не обсуждаю тактику на этот матч. Кроме того. Я еще не определился с игроками. Мы играем через два дня на третий».

А на традиционный вопрос все ли игроки здоровы, тренер «Динамо» сказал: «Пока что да. А завтра посмотрим. У нас график очень тяжелый. Потом у нас матч с донецким «Металлургом», но ничего страшного. Я бы предпочел играть через три дня на четвертый».

Не избежал Блохин вопросов и про Драговича, который вырос в Австрии и знает местный менталитет. Впрочем, позволять игроку больше других перед матчем тренер «Динамо» не намерен: «Установку проводит главный тренер. Вопрос закрыт. Драгович может до этого поговорить с игроками. Если бы он играл за «Рапид», может, и разрешил бы ему выступить на установке».

Как сообщал УНИАН, матч «Рапид» - «Динамо» состоится в Вене в четверг, 3 октября.