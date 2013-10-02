"Шахтер" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в Юношеской лиге УЕФА

Как сообщает официальный сайт турнира, горняки одержали первую победу в соревнованиях.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл игрок МЮ Николас Иоану, поразивший собственные ворота - 1:0 в пользу "Шахтера". Правда, на 76-й минуте Джеймс Уилсон точным ударом уже в ворота "Шахтера" сравнял счет. Но за 3 минуты до финального свистка, на 87-й, Александр Зубков, который пятью минутами ранее вышел на замену, забил победный для донецкой команды гол - 2:1.

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Таким образом, горняки сравнялись в турнирной таблице с МЮ, набрав по 3 очка.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Донецке, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сыграют основные составы "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед". Начало игры в 21.45. Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.

Справка УНИАН. Юношеская лига УЕФА - это первый клубный турнир на юношеском уровне. Он был учрежден по просьбам клубов, озвученным через Ассоциацию европейских клубов. В сезоне 2013/14 он проводится впервые. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на нейтральном поле. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч за третье место не предусмотрен.