Результаты 17-го тура английской Премьер-лиги

Супер хет-трик Санта Круса - за 16 минут

Завершились сегодняшние матчи 17-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм - Эвертон 0:2 (Якубу 45, Джонсон 90) Бирмингем - Рединг 1:1 (Форсселл 4 - Хант 50 пен.) Дерби - Миддлсбро 0:1 (Санли 38) Уиган - Блеберн 5:3 (Ландзаат 10, Шарнер 37, М.Бент 12, 66, 81 - Санта Крус 45, 50, 61) Манчестер Сити - Болтон 4:2 (Бьянчи 6, Михалик 47 автогол, Вессел 76, Этуу 90 - Диуф 31, Нолан 39) Портсмут - Тоттенхэм - 0:1 (Бербатов 81) Сандерленд - Астон Вилла 1:1 (Хиггинботем 10 - Малуни 73) Фулхэм - Ньюкасл 0:1 (Бартон 90). На завтра назначена большую турнирную интригу: матчи Ливерпуль - МЮ и Арсенал - Челси.

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