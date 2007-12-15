Результаты 17-го тура английской Премьер-лиги
20:50, 15 декабря 2007Спорт
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Супер хет-трик Санта Круса - за 16 минут
Завершились сегодняшние матчи 17-го тура английской Премьер-лиги
Вест Хэм - Эвертон 0:2 (Якубу 45, Джонсон 90)
Бирмингем - Рединг 1:1 (Форсселл 4 - Хант 50 пен.)
Дерби - Миддлсбро 0:1 (Санли 38)
Уиган - Блеберн 5:3 (Ландзаат 10, Шарнер 37, М.Бент 12, 66, 81 - Санта Крус 45, 50, 61)
Манчестер Сити - Болтон 4:2 (Бьянчи 6, Михалик 47 автогол, Вессел 76, Этуу 90 - Диуф 31, Нолан 39)
Портсмут - Тоттенхэм - 0:1 (Бербатов 81)
Сандерленд - Астон Вилла 1:1 (Хиггинботем 10 - Малуни 73)
Фулхэм - Ньюкасл 0:1 (Бартон 90).
На завтра назначена большую турнирную интригу: матчи Ливерпуль - МЮ и Арсенал - Челси.
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