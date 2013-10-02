"Будівельник" будет стремиться попасть в Тор-16 Евролиги

Главной задачей киевского баскетбольного клуба "Будівельник" в дебютном сезоне в Евролиге станет попадание команды в Тор-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентационной пресс-конференции клуба перед новым сезоном заявил президент БК "Будівельник" Богдан Гулямов.

"Наша задача в Евролиге - выход в Топ-16. Собственно, мы для этого и стремились в Евролигу, чтобы играть с лучшими командами. Летом я обещал болельщикам, что мы будем ставить высокие задачи. Вот, они поставлены. В конечном итоге мы должны прийти к тому, чтобы получить лицензию А", - заявил, в частности, Гулямов.

Также президент клуба рассказал о новой клубной стратегии по работе с болельщиками: "Изменения в этой сфере вы увидите совсем скоро. Мы увеличили рекламный бюджет, будем работать с болельщиками, студентами, детьми. В целом мы разработали и утвердили новый вектор работы, который рассчитан до 2015-го года - тогда у нас должна быть своя арена".

Как было объявлено на пресс-конференции, билеты на матчи Евролиги обойдутся болельщикам от 30 до 300 грн. На матчи Суперлиги - от 10-ти до 80-ти. Совсем скоро "Будівельник" начнет реализацию абонементов, заявки на которые клуб принимал уже несколько месяцев. Цена абонемента составит от 200 до 1800 грн - он гарантирует проход на все матчи "строителей" в сезоне, независимо от турнира.

В свою очередь главный тренер команды Айнарс Багатскис дал характеристику соперникам «Будівельника» на первом этапе турнира: "Барселона", ЦСКА, "Фенербахче" - клубы с безлимитными возможностями, для которых каждое поражение воспринимается очень серьезно. "Партизан" - тоже громкое европейское имя. Может быть, кто-то считает, что они не очень хороши сейчас, но будьте уверены - это не так. "Нантерр" - такие же новички, как и мы. Эта команда, которая выиграла чемпионат Франции, выйдя в плей-офф с восьмого места в регулярном сезоне - это очень серьезный успех. Недооценивать их тоже не стоит. После предсезонного турнира в Стамбуле Rixos Cup я убедился, что мы можем играть, мы на правильном пути, нам хватает наглости, чтобы на равных биться с командами такого калибра - не хватает иногда только холодной головы. Сейчас нам нужно стабилизировать игру".

Также был затронут вопрос о старте сезона в украинской Суперлиге, на что президент клуба парировал: "Я думал Вас спросить о том, когда начнется сезон? Мне об этом ничего не известно".

В свою очередь генеральный менеджер "Будівельника" Гедиминас Навикаускас отметил: "Мы не планировали, что чемпионат начнется позже. Теперь мы не знаем, что делать до 17-го октября, то есть, до стартового матча Евролиги с "Фенербахче". Наверное, сыграем один-два товарищеских матча".

Как сообщал УНИАН, БК "Будівельник" стал первым в истории Украины участником Евролиги. Команда получила wild-card (специальное приглашение) от организаторов турнира. В минувшем сезоне команда стала чемпионом украинской Суперлиги, а также дошла до полуфинала Кубка Европы.