Завершился последний четвертьфинал Кубка Украины по футболу
19:51, 15 декабря 2007Спорт
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Черноморцу предстояло отыгрываться...
Завершился последний четвертьфинал Кубка Украины по футболу. Черноморцу на глаза 3,5 тысяч земляков предстояло отыграться за проигрыш в Мариуполе 2:1. Получилось...
«Черноморец» – «Ильичевец» (Мариуполь) – 4:0 (Белецкий 46, Корытько 76 пен., 89, Мельо 82)
Напомним, что в полуфинал уже прошли Динамо и две донецкие команды: Металлург и Шахтёр.
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