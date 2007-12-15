Завершился последний четвертьфинал Кубка Украины по футболу

19:51, 15 декабря 2007
Спорт
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Черноморцу предстояло отыгрываться...

Завершился последний четвертьфинал Кубка Украины по футболу. Черноморцу на глаза 3,5 тысяч земляков предстояло отыграться за проигрыш в Мариуполе 2:1. Получилось...

«Черноморец» – «Ильичевец» (Мариуполь) – 4:0 (Белецкий 46, Корытько 76 пен., 89, Мельо 82)

Напомним, что в полуфинал уже прошли Динамо и две донецкие команды: Металлург и Шахтёр.

 

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