Александр Поветкин скромно полагается на поддержку "родных стен"

Российский боксер Александр Поветкин рассчитывает на помощь родных стен во время поединка с украинским чемпионом Владимиром Кличко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Поветкин сказал после своей показательной тренировки в Москве.

«Давление, конечно, будет, но родные стены всегда помогают», - сказал Поветкин.

Он подчеркнул, что сейчас очень сильно занят подготовкой к поединку и старается ни на что не отвлекаться. По его словам, исключение было сделано только для этого мероприятия.

Отвечая на ряд вопросов относительно хода будущего боя, он сказал: «Можно сказать все, что угодно — и урою, и закопаю». Однако при этом он подчеркнул, что «ринг покажет».

При этом он подчеркнул, что перед началом поединка лишние слова не нужны.

Также он отказался отвечать на вопрос, пойдет ли он ва-банк, если не сработает первый, второй и третий планы на поединок.

«Вы все увидите», - сказал он. При этом он отметил, что на данный момент он весит около 102 кг.

Читайте все новости про бой Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".