UBI потратит на оборудование арен под Евробаскет около 250 тыс. евро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе UBI.

Для проведения европейского чемпионата по баскетболу FIBA выдвигает ряд требований к будущим аренам: ее техническим возможностям, инженерным решениям, инфраструктуре и даже к вопросам управления. Отдельный список требований касается спортивного оборудования и инвентаря. Всего FIBA имеет три уровня требований к спортивным площадкам, в зависимости от типа соревнований. UBI готовит свои объекты согласно своду требований первого уровня (level one) – уровень Европейского и мирового чемпионатов.

Так, баскетбольные стойки (щит, кольцо) обойдутся в 45–60 тыс. евро для одной арены. В состав комплекта войдут 3 стойки, запасные щиты и кольца. Баскетбольный игровой паркет стоит от 90 000 евро для одной площадки (164 - 170 евро / м2). Согласно регламенту, минимальный размер площадки составляет 32х19м (608 м2). Она изготавливается из канадского клёна и является разборной конструкцией. Площадка полностью разбирается\стелется за 3-4 часа. Наиболее же дорогостящей является система статистики - программа, которая фиксирует учет игры и выводит данные на информационное табло в зале, а также в Интернет. Данными, которые отслеживает и фиксирует программа, являются количество забитых мячей, количество присвоенных очков, имена игроков, забивших мяч, статистика брошенных-забитых мячей, количество тайм-аутов и т.д. Система включает в себя 2 информационных табло в торцах площадки, устройства 24-секунд (контроль времени на атаку), консоль управления и т.д. Стоимость внедрения этой системы составляет 100 тыс. евро.

Справка УНИАН. Компания United Basketball Investments намерена инвестировать около 200 млн долларов в строительство 4-х арен к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года. Как сообщала ранее пиар-директор компании Ольга Роенко, инвестиции в 4 проекта составят 200 млн долларов. Так, в строительство арены в Киеве планируется инвестировать 100 млн долларов, на арену в Одессе - 33 млн долларов, в Днепропетровске - также 33 млн долларов, инвестиции в арену во Львове составят 35 млн долларов. "Проект реализуется на основе государственного частного партнерства, когда 25% компания инвестирует самостоятельно, 75% - это кредит государства, который компания обязуется погасить в течение 5 лет", - сказала Роенко.