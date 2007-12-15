Начался суд над футбольными коррупционерами

В Неаполе начался суд над виновниками футбольного скандала, разразившегося в Италии в 2006 году, сообщает корреспондент РИА "Новости" со ссылкой на субботний выпуск газеты "Репубблика".

По этому делу проходят 37 человек, среди которых бывшие руководители клуба "Ювентус" Лучиано Моджи и Антонио Джираудо.

По словам издания, на сегодняшнем заседании суда никаких серьезных решений принято не будет, поскольку уже объявлено, что 25 января состоится еще одно заседание, которое, кстати, также не будет последним. На 8 февраля запланировано третье заседание. Впрочем, и на нем окончательный приговор участникам футбольного скандала, скорее всего, вынесен не будет.

"В лучшем случае это случится весной", - считает газета и приводит слова адвокатов Моджи и Джираудо, которые утверждают, что все равно их клиентам тюрьма не грозит, поскольку большинство обвинений, таких, например, как "финансовые махинации" и "создание преступной организации" подпадают под недавнюю амнистию, объявленную итальянскими властями.

Футбольный коррупционный скандал разразился в Италии в мае 2006 года, когда в итальянских газетах были опубликованы расшифровки телефонных разговоров ряда руководителей футбольных клубов страны, в частности, генерального менеджера "Ювентуса" Лучано Моджи, и представителей судейского корпуса.

В результате совместного расследования трех прокуратур - римской, неаполитанской и туринской, - всплыли случаи давления на футбольных судей, проведения договорных матчей, дачи взяток и налоговых махинаций.

Тогда в ходе следствия, например, выяснились и такие подробности: генеральный менеджер Лучано Моджи несколько раз обсуждал с представителями футбольной федерации возможность назначения на матч того или иного арбитра - в результате, 19 игр чемпионата страны в серии А сезона-2004/05 были договорными, причем только на долю "Ювентуса" приходилось 12 таких матчей.

В результате футбольного скандала клуб "Ювентус" был лишен последнего чемпионского титула и переведен в серию В, а некоторые другие команды, такие как "Лацио", "Милан" и "Фиорентина" были оштрафованы на крупные суммы.