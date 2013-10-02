Из-за акции Greenpeace прервали матч Лиги чемпионов

Из-за активистов Greenpeace был на 5 минут прерван матч Лиги чемпионов между «Базелем» и «Шальке-04», сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкие СМИ.

По имеющейся информации, двое активистов забрались под свод стадиона, на котором проходил матч, и повесили баннер, направленный против «Газпрома».

«Газпром» является спонсором немецкой футбольной команды «Шальке-04».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Руслан Якушев.

Задержанные в России активисты Greenpeace пытались помешать разведывательным работам на принадлежащей «Газпрому» платформе «Приразломная» в Баренцевом море.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.

30 сентября в МИД сообщили, что украинская сторона подаст апелляцию на решение мурманского суда об осуждении Якушева.