Кличко и Поветкин проведут показательную тренировку в Москве

Об этом УНИАН сообщили организаторы поединка.

«2 октября в фитнес-клубе « Dr.Loder на Белорусской» пройдет показательная тренировка Владимира Кличко и Александра Поветкина в преддверии главного боксерского события десятилетия – боя «Кличко vs Поветкин». Легендарный матч пройдет в Москве в СК «Олимпийский», его посетят 14 тыс болельщиков, а за прямой трансляцией боя в эфире более 20 ведущих мировых телеканалов 5 октября будут следить миллионы телезрителей по всему миру», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе тренировки оба спортсмена и их команды ответят на вопросы журналистов в преддверии самого ожидаемого спортивного события 2013 года – встречи двух олимпийских чемпионов по боксу. Поветкин - чемпион мира WBA и обязательный претендент. Кличко - суперчемпион WBA, он также владеет чемпионскими поясами по версиям WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, напоминают организаторы.

Гости открытой тренировки смогут увидеть, как оба чемпиона готовятся к поединку и оценить их спортивную форму, узнать о тайминге и андеркарте боксерского шоу в «Олимпийском», а также получить ответы на самые насущные вопросы. Начало тренировки в 14.00 по киевскому времени.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".