Справиться с психологическим давлением Кличко мало кто способен - российский боксер

Известный российский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд считает, что в поединке обладателя титулов WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Владимира Кличко и «регулярного» чемпиона WBA в супертяжелом весе Александра Поветкина у Кличко будет психологическое преимущество.

Об этом он заявил в интервью сайту allboxing.ru.

В частности Дрозд заявил: «В бою с Кличко есть один момент, который многие упускают: все здорово, пока ты не оказываешься на ринге первым, не начинает звучать музыка и вдалеке не показывается фигура Кличко. Так, как умеет оказывать психологическое давление на соперника команда Кличко, мало кто еще способен. Как Владимир ведет себя, как себя ставит. Он действительно большой, и с этим, на мой взгляд, Александру в первую очередь нужно справиться. Да, он большой, да он сильно бьет, но у него также две ноги, две руки, одно сердце и один подбородок. Если он больше, то ты должен быстрее, если у него больше масса, то ты должен быть резче…».

Вместе с тем, Дрозд отметил и те факторы, которые могут сыграть в пользу Поветкина: "Могу сказать и такую вещь: физически Саша - очень сильный боксер. Сила в нем есть, и очень большая. Если он донесет свой удар до Кличко, то я могу на сто процентов сказать, что проблемы у того сразу появятся. Да, Володя - фаворит в бою. То, как он побеждал, то, как он поднимался после тяжелых поражений, делает ему честь, и умалять его заслуги было бы глупо. Но Саша - действительно человек с очень крепкими нервами и твердым характером. Он точно не будет боятся и точно будет идти вперед и драться. Так что шансы у него есть, и они достаточно весомы".

Кок сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в Москве в СКК "Олимпийский". Дрозд в рамках этого же вечера бокса проведет бой с обладателем пояса чемпиона Европы (EBU) в первом тяжелом весе поляком Матеушем Мастернаком.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Александр Поветкин благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".