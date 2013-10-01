Украинские члены FARE называют решение ФИФА похожим на провокацию

Украинские члены организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) удивлены решением Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), которое она вынесла в конце прошлой недели относительно инцидентов, которые якобы имели место во время отборочного матча ЧМ-2014 во Львове между сборными Украины и Сан-Марино.

Об этом они заявили в эфире радио "Свобода".

Среди ассоциированных членов FARE, которая с марта 2012 года начала действовать как ассоциация с более чем 160 членами, есть и несколько из Украины – Конгресс национальных обществ (Киев), «Международный фонд здравоохранения и окружающей среды» (Мукачево, Закарпатье), Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» и еще одна организация, официального сайта которой в Украине найти не удается – Football against prejudices («Футбол против предубеждений»).

Исполнительный директор Конгресса национальных обществ Украины Анна Линчевская сообщила, что Конгресс об этом мониторинге FARE во Львове даже не информировали, и там ничего об этом не знали, хотя Конгресс действительно является членом FARE. Стоит напомнить, что эта организация – Конгресс национальных обществ Украины – как никто, достаточно объективно подготовлена для оценок и анализа таких проблем.

В свою очередь вице-президент Конгресса национальных обществ Иосиф Зисельс по этому поводу сказал: «Нас к этому мониторингу не подключали. Мы проводили летом во Львове акцию «Футбол против расизма». А к этому мониторингу нас не подключали. Это вообще очень странно выглядит и похоже на провокацию в контексте более широкого процесса с тем, чтобы нарисовать Украину сегодня как расистскую и нацистскую страну, хотя это не так. Это есть сценарий такой – вывести во второй тур выборов президента Украины в 2015 году Тягнибока вместе с Януковичем и противопоставить весь мир этому. Что вот существует такая угроза нацизма, реальная и серьезная, хотя ее нет, но нужно нарисовать такую картину миру. И вот на это брошены большие деньги, и я везде вижу проявления этого. Это реальный сценарий нашей жизни через два года».

По теме: Мэр Львова просит отменить санкции ФИФА за "якобы" проявления нацизма

Зисельс также сказал, что в Конгрессе будут изучать вопрос сути деятельности FARE. «Если это создано с провокационной целью, то мы не будем входить в нее. Есть так называемая организация «Мир без нацизма» из Москвы, и мы везде противостоим этой организации», – заметил Зисельс.

Пресс-секретарь еще одной украинской организации «Международный фонд здравоохранения и окружающей среды» Роман Угрин сказал: «Нет, последний этот год мы вообще не подавали заявки и не принимали участия ни в каких акциях FARE. В предыдущем году проводили лишь международные турниры».

На вопрос, информировали ли их из FARE о своих акциях во Львове, Угрин ответил: «Нет, абсолютно ничего не было с их стороны».

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте FARE отмечается, что их наблюдатель пожаловался ФИФА на проявления расизма на стадионе Львова во время матча 6 сентября между Украиной и Сан-Марино. Наблюдатели FARE были разочарованы «ультраправыми баннерами», «штандартом дивизии СС «Галичина»; обеспокоенность FARE вызвал также ультраправый баннер Good night, left side, а также человек на трибуне в майке с номером 88 – этот момент представитель FARE расшифровал как Heil Hitler («Н» – 8-й номер буквы английского алфавита).

По решению ФИФА сборная Украины проведет решающий матч этого отбора с Польшей, который состоится 11 октября на стадионе в Харькове, без зрителей. Федерацию футбола оштрафовали на 45 тысяч швейцарских франков, а стадион во Львове дисквалифицировали вплоть до 2018 года.

ФФУ будет просить ФИФА об ускоренном рассмотрении украинской апелляции о возможном смягчении наказания, потому что решающий матч Украина – Польша отбора к Кубку мира по футболу 2014 года в Бразилии состоится в Харькове уже 11 октября.