Луческу говорит, что "Манчестер Юнайтед" изменился и играет "не очень выразительно"

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", Луческу, в частности отметил, что английская команда в этом сезоне сильно изменилась.

Румынский специалист заявил: "Я анализировал последние матчи «Манчестер Юнайтед». Естественно, пока новый тренер команды Дэвид Мойес не определился с костяком команды, и практически в каждом матче меняются 4-5 футболистов. Взаимоотношения игроков на поле не такие, как были раньше. Команда от этого, естественно, страдает. То же самое происходит и с нами. Ротация состава, которую проходим и «Манчестер», и мы, приводит к результатам, которые сейчас демонстрируют обе команды. По большому счету, те претенденты на чемпионство в Англии, о которых я могу скзазать – «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», – гораздо меньше меняют состав и внедряют новых игроков на каждый матч".

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Говоря об уходе с поста главного тренера МЮ многолетнего наставника Алекса Фергюссона Луческу отметил: "Конечно, любая тренерская перестановка – это новая философия команды, какие-то новые идеи. Даже если Фергюсон сам выбрал себе Мойеса в качестве последователя. Каждый тренер нуждается в периоде адаптации, знакомится с подопечными. Этим и объясняется сложность начала чемпионата для «Манчестер Юнайтед». Наверняка такого бы не было, если б у руля команды был Фергюсон".

Что касается собственной команды, тренер горняков заявил, что кадровых проблем перед игрой с английским грандом он не испытывает: "Луис Адриано тренируется в общей группе. И если сегодня ничего не случится, то завтра он однозначно выйдет на футбольное поле. Как и все остальные игроки. Сегодня выберу тех футболистов, которые будут готовиться к матчу. Обращу внимание на опыт футболистов и на предполагаемый состав «Манчестер Юнайтед». Сейчас наша ситуация с МЮ в чем-то схожа. Мойес должен был варьировать состав, искать оптимальное сочетание игроков, знакомиться с футболистами. Ввиду этого и не очень-то, как говорят, выразительная игра МЮ сейчас. Нам приходилось давать играть новичкам команды, иногда рискуя. И в этом плане, я считаю, мы примерно одинаковы. Но завтра оба тренера наверняка выставят самых опытных футболистов".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед" состоится 2 октября на донецкой "Донбасс-Арене". Начало игры в 21.45. Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.