Объединенная футбольная лига открывает офис в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил генеральный директор оргкомитета Объединенной футбольной лиги Валерий Газзаев.

«В ближайшее время уже буквально на той неделе будет открыт офис в Украине, где будут заниматься украинские специалисты. Офис будет примерно такой же, как у нас здесь (в России), немного меньше, в усеченном виде» , - сказал Газзаев.

По его словам, сезон 2013-2014 года должен стать «переходным годом» для Объединенной футбольной лиги России и Украины, а полноценный старт ОФЛ ожидается в сезоне 2015-2016 годов.

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Офис, который планируется открыть в Украине, будет заниматься вопросами ОФЛ. Согласно проекту объединенной футбольной лиги, этот наднациональный орган будет заниматься организацией и проведением соревнований Премьер-лиги ОФЛ, первого дивизиона, объединенной молодежной Премьер-лиги и объединенного молодежного первого дивизиона. ОФЛ будет сформирована по принципу сохранения национальных квот России и Украины (равное участие клубов от стран в чемпионате) и организована в форме проведения двухкругового турнира.

Напомним, идею создать Объединенный чемпионат вместо двух национальных турниров впервые осенью 2012 года озвучил глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер. "Газпром" является акционером клуба "Зенит" (Санкт-Петербург).

В феврале 2013 года в офисе "Газпрома" в Москве состоялось первое заседание Оргкомитета с участием представителей клубов. От Украины в нем участвовал один представитель "Таврии", однако позже в руководстве "Таврии" заявили, что не давали никому полномочий на участие в собрании. Был также заявлен бюджет турнира в 1 миллиард долларов США.

Позже российская Премьер-лига одобрила проект Объединенной футбольной лиги. В Украине заявления в поддержку нового турнира не делали ни в Премьер-лиге, ни в Федерации футбола.

Более того, руководство ФФУ неоднократно выступало категорически против проведения подобного турнира, настаивая на продолжении практики проведения национальных чемпионатов.

Также категорически против проведения объединенного турнира выступили международная (ФИФА) и европейская (УЕФА) футбольные ассоциации.