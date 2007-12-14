УЕФА оштрафовала ”Спартак” второй раз за день

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на московский "Спартак" второй штраф в течение последних суток. Московский клуб заплатит 30 тысяч евро за поведение своих болельщиков во время домашних матчей Кубка УЕФА против "Байера" (8 ноября) и "Цюриха" (6 декабря).

Ранее "Спартак" был оштрафован на эту же сумму за беспорядки фанатов в гостевом матче со "Спартой" (29 ноября), сообщает официальный сайт УЕФА. Во время матча "Спарта" - "Спартак" (0:0) фанаты московской команды забросали газон посторонними предметами, выбежали на поле, а также развернули баннеры расистского содержания. В итоге на трибунах произошла драка между болельщиками и полицией.

"Спартаку" удалось избежать более жесткого наказания: УЕФА мог обязать российский клуб провести несколько домашних еврокубковых матчей без зрителей.

За нарушения болельщиков во время игры с "Байером" "Спартак" заплатит 6 тысяч евро, а за поведение во время матча с "Цюрихом" - 24 тысячи. Штраф за "Спарту" составил 30 тысяч евро, таким образом общая сумма штрафа достигла 60 тысяч евро.

Российский клуб может подать апелляции на оба решения УЕФА в течение ближайших трех дней.

Лента.ру