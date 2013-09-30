Поветкина к бою с Кличко готовил тренер Тайсона

Если в целом тренировочным процессом в лагере Поветкина руководил российский специалист Александр Зимин, то над некоторыми техническими моментами с ним работал и американец, который в течение многих лет работал с Тайсоном в качестве второго тренера.

Об этом сообщает специализированный портал Boxingnews.com.ua.

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Также МакКинли работал с Гильермо Джонсом, который в мае нынешнего года победил другого российского боксера – Дениса Лебедева.

МакКинли должен был научить Поветкина делать то, чему его так и не смог научить другой бывший тренер Тайсона Тедди Атлас - "качать маятник", не стоять на месте, уворачиваться.

МакКинли был тренером нигерийца Сэма Питера в его втором бою с Кличко-младшим, который завершился победой Владимира нокаутом в десятом раунде. Он же готовил Питера к бою с Кличко-старшим, в котором Виталий победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости про бой Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".