Экс-чемпион мира Холифилд назвал "обычной" вероятную победу Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и в супертяжелом весе Эвандер Холифилд заявил о том, что вероятная победа Владимира Кличко в бою с российским боксером Александром Поветкиным станет "обычной победой".

Об этом, как сообщает специализированный портал Boxingnews.com.ua, он сказал в радиоэфире программы Toe2Toe компании Sky

На вопрос ведущего о том, чего Холифилд ожидает от боя Кличко – Поветкин, он ответил: «Кличко высокий и длиннорукий боец, а Поветкин – маленький. Мне очень интересно, каким получится их бой. Но уже сейчас могу сказать следующее: если Поветкин выиграет у Кличко – для него это будет огромное достижение, а для Кличко победа над Поветкиным будет обычной победой».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в москвском спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости про бой Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".