Украинские раллисты досрочно выиграли Кубок Европы

Украинский экипаж Александр Салюк - Евгений Червоненко досрочно, за два этапа до завершения соревнований, выиграл Кубок Европы по ралли-2013.

Об этом говорится в официальном релизе экипажа.

После окончания приема заявок на "Ралли Босфор" в Турции (коэффициент 20), оказалось, что среди его участников нет ни одного из пяти теоретических претендентов на Кубок Европы, способных составить конкуренцию украинским спортсменам, выступающим за казахстанскую команду Astana European Rally Team. Это значит, что за два этапа до окончания Кубка Европы, которые должны пройти в Турции и Австрии, чемпионы определились досрочно.

Украинские спортсмены в Кубке Европы-2013 участвовали в 16 этапах. Экипаж Салюк - Червоненко стал первым в истории украинского, казахстанского и вообще постсоветского автоспорта, который сумел выиграть столь престижные соревнования. «Мы посвящаем нашу победу в Кубке Европы Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Пусть она символизирует дружбу наших государств и прокладывает путь молодым спортсменам», - сказал Червоненко, который является самым старшим участником из Топ-100 пилотов.

Также, Червноненко отметил, что в следующем году они с Салюком планируют участвовать в Чемпионате Европы, который является самым сложным континентальным соревнованием, превосходя Кубок Европы.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября украинский экипаж команды из Казахстана выиграл самую престижную гонку в Украине WOG Yalta Rally-2013. Помимо этого команда Astana Eauropean Rally Team сейчас идет на третьей позиции в серии соревнований "Ралли Болгарии", а 18-19 октября на ралли в Ивано-Франковске будет бороться за титул победителя Чемпионата Украины 2013 года.