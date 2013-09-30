Владимир Кличко сломал нос спарринг-партнеру

Владимир Кличко, который готовится к титульному бою с россиянином Александром Поветкиным, во время спарринга сломал нос 29-летнему британцу Сэму Секстону.

Также, несмотря на защитный шлем, который боксеры надевают при спаррингах, у британца остались гематомы под глазами, сообщает портал Vz.ua.

Секстон был приглашен на свадьбу своего лучшего друга Брэда Робертсона, но в таком виде появиться на торжестве не решился.

Кличко, войдя в положение спарринг-партнера, записал для его друга поздравительное видеобращение: «Брэд и Хейли (невеста), я знаю, что Сэм Секстон не может быть с вами сегодня, потому что занят работой. И, как видите по моему лицу, с работой он справляется очень хорошо. Желаю вам всего наилучшего».

В свою очередь, Робертсон отметил, что шокирован поздравлением от чемпиона мира и совершенно не обижен на Секстона за то, что тот не приехал на его свадьбу: «Это было просто невероятно! Я не ожидал поздравления от абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе! Что касается Сэма, то мы и в дальнейшем останемся лучшими друзьями".

Как сообщал УНИАН, бой за титул чемпиона мира Кличко - Поветкин пройдет 5 октября в Москве, в СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".