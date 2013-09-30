Украинский теннисист Долгополов стартовал на турнире в Токио с победы

Как сообщает официальный сайт соревнований, в первом круге Долгополов обыграл немца Даниэля Брандса со счетом 6:3, 6:1.

Из-за чрезвычайно сильного состава участников на турнире (призовой фонд - 1,3 млн долларов) Долгополов не был включен в число сеянных игроков. Но на первом этапе украинцу повезло со жребием, где в соперники достался немец, показывающий весьма скромные результаты. Не стал исключением и сегодняшний матч с Долгополовым, в котором Брандс сумел выиграть лишь четыре гейма.

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В следующем раунде, согласно турнирной сетке, Долгополов сыграет с победителем матча Виктор Ханеску (Румыния) - Янко Типсаревич (Сербия), который состоится 1 октября. Типсаревич на этом турнире посеян под 8-м номером. На данный момент он занимает 23-е место в рейтинге.

Турнир в Токио продлится до 6 октября.