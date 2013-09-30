В ФФУ рассказали, когда Украина сможет подать апелляцию в ФИФА

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко заявил о том, что ФФУ не может подать апелляцию в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) на вердикт о противоправных действиях болельщиков во время матча отбора к Чемпионату мира 2014 года Украина - Сан-Марино до того, как получит официальный документ о принятых санкциях.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Стороженко заявил на пресс-конференции в Доме футбола.

В частности, первый вице-президент ФФУ отметил: "Мы должны понимать, что до сих пор не имеем полного решения Дисциплинарного комитета ФИФА, в соответствии с которым можем подать апелляцию на решение дисквалифицировать стадион «Металлист» во время проведения матча Украина - Польша. Мы должны быть оповещены ФИФА и только после этого начинается 10-дневная процедура подачи документов на апелляцию. Так как времени у нас крайне мало, мы просим ФИФА ускорить процедуру".

Вместе с тем, по словам Стороженко, ФФУ отправило письмо в Дисциплинарный комитет: "Мы изложили наши соображения письменно и отправили их в дисциплинарный комитет. После 18 сентября мы направляли дополнительные уточнения, особенно после того, как к нам обратился Эдмар (Галовский, игрок сборной Украины, которого по данным ФИФА оскорбляли на расовой почве болельщики - УНИАН), сообщивший о том, что никогда не чувствовал себя ущемленным в Украине, и мы также отправили это сообщение в дисциплинарный комитет ФИФА. Ни один из доводов Украины во внимание ФИФА принят не был. Поэтому мы просим ускоренную процедуру принятия решения, чтобы иметь возможность внести наши дополнительные аргументы и просить их учесть".

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На вопрос о том, не сможет ли апелляция еще больше навредить ФФУ и сборной Украины, Стороженко ответил: "Каждый может быть услышан и обратиться в ФИФА. Апелляция - это не позорное явление и признается во всем мире. Апелляция не может привести к усилению наказания, это указано в дисциплинарном кодексе ФИФА. Мы будем использовать все возможности для того, чтобы донести до ведома ФИФА, что нельзя так относиться к тем моментам, которые произошли на матче Украина - Сан-Марино".

Также первый вице-президент ФФУ коснулся воскресного матча УПЛ во Львове "Карпаты" - "Таврия" и прояснил ситуацию с FARE. "К сожалению, нас не слышат во Львове, чему доказательство - вчерашний матч «Карпаты» - «Таврия», где были замечены запрещенные баннеры», - сказал Стороженко.

Он отметил, что «FARE - международная инстанция, аккредитованная ФИФА, которая делегировала половину своих прав FARE, в том числе по борьбе с проявлением расизма в футболе. ФИФА выразила готовность бороться против расизма и политики на стадионе, а FARE - это полностью независимая институция, которая ведет борьбу с проявлением политического беспредела и расизма на футбольных матчах. До этого момента ни единого контакта с FARE у нас не было. Сегодня нам пришло письмо от FARE, в котором идет речь о том, что эта организация беспокоится о положении дел на трибунах во время проведения матчей в Украине и предлагает нам встречу, чтобы решить данные проблемы. Но мы, в свою очередь, должны известить FARE о том, что с некоторыми положениями наказания мы не согласны и будем об этом говорить".

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА вынес вердикт касательно действий болельщиков на стадионе "Львов-Арена", использовавших файеры, вывешивавших неонацистские баннеры, а также оскорблявших на рассовой почве Эдмара. Комитет обязал сборную Украины провести ближайший домашний матч отбора к ЧМ-2014 при пустых трибунах (Украина - Польша, 11 октября в Харькове), выплатить штраф, а также дисквалифицировал "Львов-Арену" вплоть до старта отборочного цикла к ЧМ-2018.

Ранее сегодня также стало известно, что штаб-квартиру ФИФА в ближайшее время посетит президент ФФУ Анатолий Коньков, который проведет переговоры с чиновниками международной федерации на предмет смягчения наказания для сборной Украины.