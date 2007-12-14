Главный тренер «Динамо» определился со своими помощниками

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Юрий СЕМИН определился со своими помощниками по тренерскому корпусу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Динамо» (Киев), первым помощником стал Олег ЛУЖНЫЙ, помощниками – Валерий ЗУЕВ и Сергей ОВЧИННИКОВ. Тренером вратарей назначен Сергей КРАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, президент футбольного клуба "Динамо Киев" Игорь СУРКИС 8 декабря официально представил нового главного тренера команды. Им стал Ю.СЕМИН, который раньше возглавлял московские "Локомотив" и "Динамо", а также тренерский штаб сборной России.