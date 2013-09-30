Мэр Львова просит отменить санкции ФИФА за "якобы" проявления нацизма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечено в обращении мэра Львова на имя президента Федерации футбола Украины Анатолия Конькова, Львов готов привлечь всех друзей Львова и Украины в мире, чтобы убедить футбольную общественность в том, что национально-освободительные символы и герои Украины, именами которых названы улицы, не являются нацистами.

«Решение ФИФА от 27 сентября 2013 года, в соответствии с которым стадион «Арена Львов» был дисквалифицирован до 2018 года, возмутило общественность Львова, да и всю футбольную среду Украины. Крайне строгое решение вызывает много вопросов, особенно учитывая, что основанием для него стали якобы массовые проявления нацизма и расизма со стороны болельщиков. Поразили также критерии, с которыми работают эксперты организации FARE, в соответствии с которыми символы и герои национально-освободительной борьбы украинцев определены как «дискриминационные», - цитирует письмо мэра Львова пресс-служба городского совета.

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Садовый в своем обращении к президенту ФФУ отмечает то, что „Львов – толерантный и гостеприимный город. Гости Евро-2012 из разных стран Европы и мира отметили это”.

„Безусловно, мы используем все возможности, которые нам предоставит правосудие, для того чтобы защитить честь города. Мы привлечем всех друзей Львова и Украины в мире, чтобы убедить футбольную общественность, что национально-освободительные символы и герои Украины, именами которых названы улицы, не являются нацистами. Однако сегодня слово за вами, господин президент ФФУ. От имени общины Львова призываю вас подать апелляцию в ФИФА, в которой, в том числе, четко аргументировать нашу позицию и сделать все, чтобы добиться отмены несправедливого решения», - подчеркивается в письме городского головы Львова к президенту ФФУ.

Как сообщал УНИАН, по сведениям делегата Организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE), 6 сентября во время матча отборочного турнира ЧС-2014 Украина – Сан-Марино (9:0) на стадионе «Арена Львов» имели место проявления неонацизма, в частности, это наличие плакатов и жесты болельщиков, которые поднимали руки в фашистском приветствии «Хайль, Гитлер!». Также, по данным организации, группа болельщиков из 30 человек встречала улюлюканьем, имитирующим обезьяньи крики, любые действия на поле натурализованного бразильца, игрока сборной Украины Эдмара Галовского.

26 сентября болельщики киевского «Динамо» и львовских «Карпат» написали президенту ФИФА Йозефу Блаттеру открыто письмо с просьбой не наказывать сборную Украины по футболу за поведение болельщиков в матче против Сан-Марино, который состоялся во Львове 6 сентября.

В письме болельщики просят не спешить с вынесением наказания сборной Украине на основании отчета организации, компетентность которой относительно украинской истории и украинской символики вызывает огромные сомнения.

В частности, в письме отмечается: «Ми были шокированы тем, что в список дискриминационной символики внесены символы национально-освободительной борьбы украинского народа. Например, красно-черный флаг Организации украинских националистов. Под этим флагом во времена Второй мировой войны украинцы оказывали сопротивление двум мощным тоталитарным режимам мира – гитлеровскому и советскому. На значительной территории Украины этот флаг ассоциируется с героическими страницами своей истории. Поэтому у нас возникает вопрос о компетентности и беспристрастности экспертов FARE».

27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА наказал украинскую команду штрафом и обязал провести следующий матч отбора ЧС-2014 против сборной Польши (11 октября, в Харькове) без зрителей. Стадион «Арена Львов» дисквалифицирован до 2018 года.