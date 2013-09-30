Блохина после матча забросали беляшами (видео)

Об этом заявил главный тренер команды Олег Блохин, комментируя ничью в Полтаве, сообщает официальный сайт Динамо.

"Считаю, что играли две хорошие команды, но судейство испортило этот поединок", - сказал он.

Также Блохин поблагодарил команду за то, что она объединилась, несмотря на удаление Брауна Идейе, и рассказал о конфликте, произошедшем во время перерыва.

"Майор милиции послал меня на три буквы и назвал на «ты». Я впервые в жизни такое видел. Я же ему не «тыкаю». Это все-таки представитель власти, он говорит мне: «Иди туда». Все-таки не позволено меня, человека в возрасте, по сравнению с которым, он еще мальчик, посылать на «ты». Но инцидента как такового, не было, я постарался утихомирить администратора Чубарова, который был на эмоциях. В конце матча бросили три беляша. Нужно было и бутылку водки, чтобы можно было сразу закусить", - подытожил тренер.