"Металлист" упрочил лидерство в Премьер-лиге

Харьковский "Металлист" выиграл матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги у запорожского "Металлурга" (3:2), тем самым упрочив свое лидерство в турнирной таблице.

Как сообщает корреспондент УНИАН, харьковчане увеличили свое превосходство над сыгравшими вничью в этом туре донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Харьковчане создали себе ощутимое преимущество в середине первого тайма, забив в течение пяти минут два гола. Дубль на счету форварда сборной Украины натурализованого серба Марко Девича. Правда, на 45-й минуте запорожцы свели преимущество хозяев поля к минимуму, когда отличился Юрий Штурко.

Во втором тайме Штурко на 61-й минуте и вовсе сравнял счет. Однако, на 76-й Девич сделал хет-трик забив, как оказалось позже, победный гол своей команды.

Таким образом, после 11-ти туров на счету харьковской команды 29 очков. У днепропетровского "Днепра" - 26 баплов, "Шахтера" и одесского "Черноморца" - по 23, а киевского "Динамо" - 18.

Как сообщал УНИАН, 11-й тур УПЛ завершится в понедельник, 30 сентября, матчем "Арсенал" (Киев) - "Севастополь". Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и на ситуацию в лидирующей группе результат этого матча никак не повлияет.