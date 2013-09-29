Киевское «Динамо» сыграло вничью в Полтаве

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта ничья еще больше отдалила киевскую команду от группы лидеров в нынешнем чемпионате.

Основные события в этом матче разворачивались в первом тайме. На 34-й минуте счет открыл Адис Яхович, на 40-й Юнес Беланда сравнял результат, а на 45-й в ворота столичной команды был назначен пенальти, который реализовал Артем Громов.

Во втором тайме киевляне приложили максимум усилий для того чтобы исправить ситуацию, но сумели лишь сравнять счет. Уже в добавленное арбитром время Лукман Аруна забил второй гол.

Таким образом, киевляне не позволили «Ворскле» опередить себя в турнирной таблице и сохранили 5-е место. Вместе с тем, потеряв два очка, команда еще больше отстала от группы лидеров. У «Динамо» сейчас 18 баллов, а «Днепра» и «Металлиста» - по 26. Но «Металлист» в данный момент проводит игру 11-го тура.