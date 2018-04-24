Александр Усик: «Какой смысл боксировать с мешками?»

26-летний спортсмен, родившийся в Симферополе, в бокс пришел в 15 лет, в 2002-м году. Но, как оказалось позже, столь поздний приход совсем не помешал ему сполна реализоваться на этой стезе. Уже спустя четыре года – в 2006-м – он принял участие в дебютном для себя чемпионате Европы, в котором сразу дошел до полуфинала, уступив лишь в шаге от решающего боя россиянину Матвею Коробову. Тем не менее, он в первом же своем крупном турнире в жизни завоевал награду – бронзовую. За два года Усик успел перейти в другую весовую категорию, сделать хорошую карьеру в ней (в частности, завоевал Кубок Стрэнджа) и получить место в составе олимпийской команды. Правда, в Пекине он проиграл уже во втором круге. Но это лишь подстегнуло спортсмена. Следующий олимпийский цикл он начал с победы на чемпионате Европы в том же, 2008-м, продолжил победой на чемпионате мира-2011, а завершил логичным золотом Игр в Лондоне. Собрав полную коллекцию наград в любительском спорте, украинец теперь готов покорять вершины уже в профессионалах, где его будет поддерживать украинская компания.

- Александр, почему, собственно, К2?

- После длительных переговоров и поездок за границу я принял решение подписать контракт с “К2 Promotions”. Мне предложили хорошие условия. Я был и в Штатах, и в Великобритании, но решил боксировать под эгидой украинской компании. Хочу работать только с лучшими, расти профессионально и радовать болельщиков зрелищными боями, которые уже не за горами. Как говорит Виталий Кличко: «Если хочешь быть лучшим – боксируй с лучшими».

- У вас есть личное видение, как выстраивать профессиональную карьеру, или вы полностью доверитесь Александру Красюку и компании? Что лучше на начальном этапе: бить "мешков" или сразу драться с серьезными оппонентами?

- Какой смысл боксировать с мешками? Это не для меня, я проделал долгий путь в боксе. Я уверен в своих силах и хочу боксировать с самыми сильными и лучшими боксерами и соответственно расти профессионально.

- Вы перед собой поставили конкретные сроки, когда добраться до Америки, чтобы драться уже за чемпионские пояса?

- Я постепенно буду раскачиваться в статусе профессионального боксера. Например, мой друг, Василий Ломаченко, с ходу взял 10-ти раундовую формулу, но это отдельный вопрос, такие, как Василий – один на миллион. Я же начну с 6-ти раундов. В профи для меня все новое, хочу провести несколько поединков, втянуться и тогда уже можно будет о чем-то говорить.

- Вы могли завершить любительскую карьеру еще год назад, после Олимпиады, что было бы вполне логично. Почему приняли решение сейчас?

- Я не люблю перепрыгивать через ступеньку. Выступление в команде «Украинские атаманы» во Всемирной серии бокса (WSB) было очередной ступенью в моей карьере. Можно сказать, переходной этап перед профессиональным боксом. Мне этот формат понравился. В WSB условия приближенные к професиональным и участие в матчах “Украинских атаманов” стало заключающим этапом перехода в профессионалы.

- Сложно ли с психологической точки зрения выходить на профессиональный ринг? Как минимум, на голове не будет шлема...

- В WSB я тоже дрался без шлема и майки – и ничего страшного. Да, в профессионалах есть нюансы, например, другие перчатки, но уверен, что с психологической точки зрения проблем не будет. Мне по душе бокс, перед каждым боем я оставляю все эмоции в раздевалке, выхожу и занимаюсь любимым делом.

- Кто будет Вашим тренером?

- Когда я был у Владимира Кличко в тренировочном лагере, мы общались на эту тему. Возможно, это будет американский представитель или украинский, в данный момент этот вопрос открыт.

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Собираетесь ли менять стиль боксирования или он останется таким же, как и в любителях?

- Я думаю, что он останется таким же, менять ничего не буду, буду только добавлять.

- Ваш друг Василий Ломаченко проводит бой 12 октября в Америке. Будете его поддерживать лично?

- Да, я у же подал документы на визу и обязательно полечу поддержать его поддержать.

- Возвращаясь к вопросу о тренере. Возможно ли сотрудничество с отцом Василия Анатолием Ломаченко?

- Я думаю да, мы часто общаемся, он делится ценными советами в спорте. Он очень мощный специалист и привел меня к олимпийскому золоту. Спасибо ему огромное!

- В профессиональном боксе очень большое внимание уделяется имиджу спортсмена. Даже его выход на ринг происходит как шоу. Будете ли вы использовать образ казака на профи-ринге, или есть какие-то другие идеи?

- Над этим мы еще работаем, но одно могу сказать точно – скучно не будет!

- Многие боксеры, особенно любители, достаточно спокойные и не склонны к эпатажу. Откуда вообще у вас появился этот образ? В детстве были творческой натурой?

- Мой оселедець – это не фишка! Это часть меня, я люблю Украину и буду добиваться успеха здесь. А если посмотреть на мои выходы во время матчей WSB, то эти образы мы придумывали вместе с тренерами. Это так здорово!

- У вас начинается совсем новый этап карьеры. Вы собираетесь по-прежнему жить в Симферополеили переезжать куда-нибудь – в Киев или заграницу, где, может, есть лучшие условия для подготовки?

- Тренироваться и жить планирую в Украине. Сейчас мы как раз подходим к этапу выбора тренера, зала. Сейчас я тренируюсь и в Симферополе, и в Киеве.

- Как семья, будет ли она с вами?

- Семью я сам наведываю – постоянно. Для меня это очень важно.

Кирилл Стадниченко