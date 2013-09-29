Матч «Металлист» - «Металлург» будут охранять полтысячи милиционеров

Более 500 сотрудников милиции будут охранять правопорядок во время сегодняшнего футбольного матча Премьер-лиги в Харькове между командами «Металлист» (Харьков) - «Металлург» (Запорожье).

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, число зрителей, которые прибудут на главную спортивную арену города наблюдать за игрой команд, ориентировочно составит около 30 тысяч человек.

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К обеспечению общественного порядка привлекаются силы милиции общественной безопасности территориальных подразделений и воинской части внутренних войск.

"Всего поддерживать правопорядок будут около 500 сотрудников милиции и 120 военнослужащих внутренних войск", - отметили в УСО.