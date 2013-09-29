Поветкин завершил спарринги в преддверии боя с Кличко

Об этом заявил агентству "Р-Спорт" тренер российского боксера Александр Зимин.

В частности, Зимин отметил: "Накануне мы провели заключительный спарринг с двумя известными супертяжеловесами. Он продолжался шесть раундов, разделенных на два трехраундовых отрезка. Одним из соперников Александра действительно был польский боксер Мариуш Вах (проигравший Кличко по очкам в 12-раундовом матче в ноябре 2012 года), а вторым - американец, но его фамилию я называть не буду".

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Специалист сказал, что тренировки в оставшееся до поединка время будут нацелены на поддержание набранной формы. "Также продолжим работу над различными тактическими вариантами ведения боя", - добавил Зимин.

Заметим, что отказ Зимина называть фамилию спарринг-партнера американца выглядит немного странно, ведь по фотографиям из тренировочного лагеря Повекина его легко идентифицировать – это Малик Скотт.

Как сообщал УНИАН, поединок олимпийского чемпиона-2004, обязательного претендента на титул WBA Поветкина с суперчемпионом мира WBA, чемпионом мира IBF и WBO, победителем Олимпиады-1996 Кличко пройдет 5 октября в Москве в спортивном комплексе "Олимпийский".

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